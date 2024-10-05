В «Пирелли» объявили выбор составов шин на гонки в США, Мексике и Бразилии
«Пирелли» опубликовали выбор шин на три ближайших Гран-при.
В линейке «Пирелли» есть пять разных составов резины, отличающихся друг от друга по мягкости и скорости износа (С1-С5).
На этап в Остине «Пирелли» привезет шины типов С2 («хард»), С3 («медиум») и С4 («софт»). Такой же выбор был сделан и в прошлом году.
На гонки в Сан-Паулу и Мехико были выбраны составы С3 («хард»), С4 («медиум») и С5 («софт»). В случае с Гран-при Мехико выбор не изменился, а вот для гонки в Бразилии в «Пирелли» сделали выбор на одну ступень мягче, чем в прошлом году.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: f1technical.net
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