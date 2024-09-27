Какими были «Ф-1» и мир, когда «Макларен» в последний раз лидировал?

«Формула-1» в 2024-м удивляет захватывающим сезоном: «Ред Булл» едва ли не разваливается на глазах после скандала с участием Кристиана Хорнера, разборок внутри команды и ухода Эдриана Ньюи. И даже болид будто бы отказывается ехать. Серхио Перес и Макс Ферстаппен этап за этапом жалуются на проблемы с машиной.

Хаосом в гараже чемпионов успешно пользуются их соперники. 2024-й подарил нам 7 различных победителей в 13 гонках сезона, сражение Ландо Норриса и Макса Ферстаппена за титул чемпиона мира и баттл сразу четырех команд: «Ред Булл», «Макларена», «Феррари» и «Мерседес» за Кубок конструкторов. За личный титул – не менее драматическая история: теоретически Норрис и Ферстаппен могут расписать на двоих все оставшиеся гонки – и.. Макс превзойдет Ландо на 1 балл!

Очередной этап борьбы – Гран-при Азербайджана закончился историческим событием: лидерство в командном зачете впервые с марта 2014-го забрал «Макларен». И удержал в Сингапуре!

«Джентельмены, краткий экскурс в прошлое...» и вспомним, каким был мир, когда «Макларен» в последний раз возглавлял турнирную таблицу. А это было еще c утра 16 марта по полдень 30 марта 2014 года – пока английская команда наслаждалась итогами подиумного дубля на первом в сезоне Гран-при Австралии.

🥇 У Льюиса Хэмилтона на счету был только один чемпионский титул, действующим «номером один» на тот момент был Себастьян Феттель.

Но сейчас-то мы знаем, что Гран-при Абу-Даби 2014-го принесет ныне семикратному чемпиону его второй титул. А второе место в чемпионате займет его напарник Нико Росберг, столкнувшийся с техническими проблемами в гонке.

«Я потерял дар речи, но хочу поблагодарить болельщиков. Спасибо также моей семье. Я люблю вас. Спасибо моей команде. Эта победа в чемпионате даже более особенная, чем первая.

У меня был хороший старт, вероятно, лучший в моей карьере. Перед стартом у меня было несколько сценариев, поэтому я знал, что делать, когда вышел в лидеры...

У нас была невероятная борьба с Нико Росбергом по ходу сезона. Мы впервые встретились в 1997 году и всегда мечтали о таком сражении. После финиша он пришел, чтобы меня поздравить и сказал: «Ты выступал здорово». Я должен сказать то же самое о нем», – произнесет англичанин после финиша.

Ну а дальше будут несколько лет напряженной борьбы, затухшей дружбы, совместные полеты в гравий и титул Росберга в 2016-м.

👶 Наследнику Льюиса – Андреа Кими Антонелли в марте 2014-го было только семь лет. Джордж Расселл гонял в британской «Формуле-4», где стал чемпионом.

🚗 Ландо Норрис только начинал автоспортивную карьеру. Чемпион мира по картингу перешел в английскую гоночную серию «Чемпионат Джинетта Джуниор».

«Джинетта» – самая старая и престижная юниорская гоночная серия в Соединенном Королевстве, которая является, своего рода, первой ступенью в мир большого автоспорта для талантливой молодежи.

⭐ Остается месяц до дебюта будущего трехкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена в «Формуле-3». Так же по ходу сезона-2014 Макс займет кокпит Жака-Эрика Верня на Гран-при Японии, чтобы подготовиться к своему полноценному дебюту в «Формуле-1» уже в 2015-м, минуя «Ф-2». А на момент предыдущего лидерства

⚽ «Манчестер Сити» выиграл лишь свой первый (из восьми) кубков Премьер-лиги. До второго титула, заработанного в сезоне 2013/14 остается два месяца.

🏀 Впервые в истории три легендарные команды: «Лос-Анджелес Лейкерс», «Нью-Йорк Никс» и «Бостон Селтикс» одновременно не смогли пройти в плей-офф.

📸 Селфи Эллен Дедженерес, сделанное на премии «Оскар», стало самым пересылаемым постом в социальных сетях.

🎥 Фильм «Гравитация» Альфонсо Куарона стал триумфатором оскара . Лента забрала победы сразу в семи номинациях, включая награду за лучшую режиссуру.

🎞️ С финала сериала «Во все тяжкие» прошло только полгода. А приквел «Лучше звоните Солу» только готовился к премьере.

🌎 One Direction еще не распались. Но уже готовились к своему заключительному туру в полном составе.

🎵 Песней номер один в чартах Billboard, звучавшей буквально отовсюду, была Happy Фарелла Уильямса. Хит сместил с пъедестала другой вирусный трек Dark Horse от Кэтти Пэрри.

📱Apple в это время предлагала купить модели 5c и 5s. Для любителей андройда Samsung предлагал флагаманs Galaxy S5 и Galaxy Note 4.

🏆 Феттель сражался за четвертый чемпионский титул. Который не смог выиграть, но зато Себастьян получил звание «Спортсмен года». До него только один гонщик однажды удостаивался этой награды. Им, конечно же, был другой немец семикратный чемпион мира – Михаэль Шумахер.

На сегодняшний день чести получить награду так же удостоились Льюис Хэмилтон в 2020 г. (англичанин разделил награду с Месси) и Макс Ферстаппен в 2022-м.

🏎️ Даниэль Риккардо дебютировал за «Ред Булл» в первой гонке года в Австралии. Дэн заменил Марка Уэббера в качестве напарника Себа.

В своей дебютной гонке Риккардо финишировал вторым на радость домашним трибунам. Но австралиец был дисквалифицирован из итогового протокола гонки из-за превышениt допустимого расхода топлива в 100 кг в час. Второе место на Гран-при Австралии досталось другому дебютанту.

🥳 Вместе с Дэном в Австралии в своем первом полном сезоне дебютировал Кевин Магнуссен за рулем «Макларена». Кевин занял второе место на подиуме (после дисквалификации Риккардо) и принес команде важные очки в борьбе за Кубок конструкторов.

🥊 Владимир Кличко приближался к своему десятому году без поражений. Владимир подбирался к юбилейному сезону в статусе чемпиона в сразу нескольких крупных боксерских турнирах.

🏒 В мае Александр Овечкин станет трехкратным чемпионом мира. Впервые откатав серию игр в статусе капитана команды, на Чемпионате мира в Беларуси.

🐻‍❄️ Всего месяц назад отгремела «Олимпиада-2014» в Сочи. Это были первые Олимпийские игры, прошедшие в России. По их результатам РФ заняла первое место в медальном зачете, получив: 11 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых медалей.

А трасса «Формулы-1» только готовилась принять свой первый в истории Гран-при России осенью того года

Сейчас «Сочи Автодром» сменил название на «Автодром Сириус», лишился 60 процентов своей протяженности, но все равно порой принимает гонки. Даже с частием «формульных» болидов и иностранных участников.

✍️ 18 марта 2014-го года Россия и Крым подписали договор о вхождении республики в состав РФ

🤝 А 29 мая 2014-го отметится датой образования ЕАЭС. В этот день Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация подписали договор о сотрудничестве.

🕰️ А еще в 2014-м Россия перешла на постоянное зимнее время

Постоянное зимнее время было введено в связи с поправками к закону «Об исчислении времени». До этого на территории страны действовало постоянное летнее время, которое опережало астрономическое на два часа.

Спустя десятилетие «Макларен» вновь лидирует в Кубке конструкторов уже с Норрисом, Дэн Риккардо успел прокатиться в «Рено» и безуспешно попытаться вернуть «Макларен» на вершину, вернуться в семью «Ред Булл», Андреа Кими Антонелли во всю готовится к дебюту в следующем году, от «Сочи Автодрома» почти ничего не осталось, Гран-при России вновь больше нет в календаре.

Но некоторые вещи все же возвращаются.

Что еще почитать о крутости «Макларена» и интриге в «Ф-1»?

Фото: x.com/F1 ; olympics.com ; eec.eaeunion.org ; unsplash.com ; travelcrimea.com ; x.com/redbullracing ; Gettyimages /Clive Mason / Staff