Валттери Боттас о мате: «Тяжело исправиться, если это привычка»
Пилот «Заубера» Валттери Боттас поделился мнением по поводу мата в «Формуле-1».
На Гран-при Сингапура лидеру «Ред Булл» Максу Ферстаппену выписали общественные работы за нецензурное высказывание на пресс-конференции ФИА.
«Это сложный вопрос, ведь пилоты должны служить примером, если говорить о поведении.
Но в конечном счете мы все же люди, и мы росли на автодромах всю свою жизнь. Есть обыденные слова, которые мы используем, привыкли использовать, и обычно люди не воспринимают их как оскорбительные.
Тяжело исправиться, если это привычка, но, полагаю, это также довольно личная тема. Мы к этому привыкнем. Что есть, то есть.
Мы обсудим это, без сомнения, и посмотрим, что будет дальше», – заявил Валттери.
Великий бунт Ферстаппена против штрафа за мат на сессии «Ф-1»: ответ обезоружил регулятора
Мировые гонки воюют с матом в «Ф-1» – «мы не рэперы». Но… рэп же правда поглощает Гран-при!
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий