Валттери Боттас о мате: «Тяжело исправиться, если это привычка»

Боттас признался, что гонщикам трудно воздержаться от бранных слов.

Пилот «Заубера » Валттери Боттас поделился мнением по поводу мата в «Формуле-1».

На Гран-при Сингапура лидеру «Ред Булл » Максу Ферстаппену выписали общественные работы за нецензурное высказывание на пресс-конференции ФИА .

«Это сложный вопрос, ведь пилоты должны служить примером, если говорить о поведении.

Но в конечном счете мы все же люди, и мы росли на автодромах всю свою жизнь. Есть обыденные слова, которые мы используем, привыкли использовать, и обычно люди не воспринимают их как оскорбительные.

Тяжело исправиться, если это привычка, но, полагаю, это также довольно личная тема. Мы к этому привыкнем. Что есть, то есть.

Мы обсудим это, без сомнения, и посмотрим, что будет дальше», – заявил Валттери.

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