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  • Юки Цунода: «Удивлен, что не матерился в Сингапуре. Может, я стал более приятным человеком»
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Юки Цунода: «Удивлен, что не матерился в Сингапуре. Может, я стал более приятным человеком»

Цунода удивил сам себя, не ругаясь в Сингапуре.

Пилот «РБ» Юки Цунода прокомментировал наказание коллеги из «Ред Булл» Макса Ферстаппена за мат, а также собственное поведение на Гран-при Сингапура.

«Наверное, мне не хватало энергии, чтобы материться, в болиде было довольно тяжело. Но, может, я стал более приятным человеком. Удивлен, что я не матерился.

Главный акцент делается не на брани в машине, а вообще, вопрос не только в ФИА, а в целом. Мне нужно прибавить в этом отношении, [но] я довольно сильно удивился [штрафу Ферстаппена]», – признался японский гонщик.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoФИА
logoРед Булл
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoЮки Цунода
logoРБ
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