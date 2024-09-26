Юки Цунода: «Удивлен, что не матерился в Сингапуре. Может, я стал более приятным человеком»
Цунода удивил сам себя, не ругаясь в Сингапуре.
Пилот «РБ» Юки Цунода прокомментировал наказание коллеги из «Ред Булл» Макса Ферстаппена за мат, а также собственное поведение на Гран-при Сингапура.
«Наверное, мне не хватало энергии, чтобы материться, в болиде было довольно тяжело. Но, может, я стал более приятным человеком. Удивлен, что я не матерился.
Главный акцент делается не на брани в машине, а вообще, вопрос не только в ФИА, а в целом. Мне нужно прибавить в этом отношении, [но] я довольно сильно удивился [штрафу Ферстаппена]», – признался японский гонщик.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
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