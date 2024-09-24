Фернандо Алонсо: «Восьмое место лучше, чем самые смелые мечты. Мог стать 15-м в Сингапуре с теми же ощущениями»

Алонсо превзошел ожидания в Сингапуре.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо поделился впечатлениями после восьмого места на Гран-при Сингапура.

«Прямо позади четырех топ-команд, впереди Чеко [Переса ]. В обычных условиях были бы доступны девятая и десятая позиции.

Восьмое место лучше, чем наши самые смелые мечты. Опять же, это хорошие очки, но мы все равно в круге позади и не показывали отличный темп. Болид тяжело пилотировать весь уик-энд. Повезло набрать очки, но можно было стать 15-м с теми же ощущениями.

Считаю, сейчас нам необходимо поднять планку. На ближайшие несколько гонок прибудут новые детали – надеюсь, они помогут снова выступать сильнее. Мы обязаны, без этого никуда. Последние два автодрома были городскими, мы хорошо квалифицировались, а затем, в гонке, было трудно обгонять. Так что мы сохраняли позиции, но это не может замаскировать отсутствие у нас скорости на последних этапах.

Команда знает об этом и трудится изо всех сил. Когда машина заработает, мы будет готовы набирать очки. Когда с болидом проблемы, как сейчас, мы все равно набираем очки, однако в то же время понимаем ситуацию», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1».

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