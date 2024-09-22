  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Нико Росберг: «Важна не только победа. Такая скорость Норриса должна пугать «Ред Булл»
2

Нико Росберг: «Важна не только победа. Такая скорость Норриса должна пугать «Ред Булл»

Росберг оценил шансы Норриса в борьбе за титул.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года считает, что своим выступлением и уверенной победой на Гран-при Сингапура Ландо Норрис и «Макларен» могли оказать на «Ред Булл» психологическое давление.

На финише преимущество Норриса над финишировавшим вторым Ферстаппеном составило более 20 секунд. В общем зачете преимущество Ферстаппена над Норрисом сократилось до 52 очков.

«Сегодня важна не столько победа, сколько продемонстрированная «Маклареном» скорость. Такая скорость Норриса должна пугать «Ред Булл». Учитывая такую скорость «Макларена», Норрис вполне может выиграть все оставшиеся гонки сезона. И Максу при этом будет очень и очень трудно все время приезжать вторым [в этом случае Ферстаппен удержит первое место].

Стоило ли «Макларену» раньше применять командную тактику? Нет, это было бы преждевременно. Оскар Пиастри по-прежнему участвует в борьбе за титул, у него есть математические шансы, он может развернуть ситуацию в свою пользу. Но да, в какой-то момент в «Макларен» начнут открыто применять командную тактику», – рассказал Росберг.

Что случилось на Гран-при Сингапура: как Норрис бился о стены и выиграл? Куда пропал Хэмилтон?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Crash.net
logoМакларен
logoРед Булл
logoНико Росберг
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Тото Вольф: «Болезненная для «Мерседеса» гонка»
32 секунды назад
Макс Ферстаппен о наказании за мат: «Это определенно влияет на мое решение о будущем. Не хочу постоянно иметь дело с подобным»
1 минуту назад
Риккардо о лучшем круге: «Если за счет этого Ферстаппен выиграет титул, то я гарантировал себе приятный подарок на Рождество!»
541 минуту назад
Шарль Леклер: «Потерял очень много времени, оказавшись позади Хюлькенберга и Алонсо»
42 минуты назад
Фредерик Вассер: «Феррари» держалась с «Маклареном» в гонке, но что-то упустила в квалификации»
250 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
14 и 15 сентября прошел финальный этап LEMARC чемпионата и Первенства России по мотокроссу сезона 2024 года на автодроме «Игора Драйв»
17 сентября, 14:01Фото
Финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге 21 и 22 сентября
16 сентября, 15:16Фото
Где смотреть Гран-при Сингапура-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
416 сентября, 13:15
8 сентября прошел четвертый этап Российской серии гонок на выносливость на автодроме Moscow Raceway
10 сентября, 13:56Фото
Артем Шабанов досрочно стал чемпионом Гран-При Российской Дрифт Серии 2024
9 сентября, 12:59Фото