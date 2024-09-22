Нико Росберг: «Важна не только победа. Такая скорость Норриса должна пугать «Ред Булл»

Росберг оценил шансы Норриса в борьбе за титул.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года считает, что своим выступлением и уверенной победой на Гран-при Сингапура Ландо Норрис и «Макларен» могли оказать на «Ред Булл» психологическое давление.

На финише преимущество Норриса над финишировавшим вторым Ферстаппеном составило более 20 секунд. В общем зачете преимущество Ферстаппена над Норрисом сократилось до 52 очков.

«Сегодня важна не столько победа, сколько продемонстрированная «Маклареном» скорость. Такая скорость Норриса должна пугать «Ред Булл ». Учитывая такую скорость «Макларена », Норрис вполне может выиграть все оставшиеся гонки сезона. И Максу при этом будет очень и очень трудно все время приезжать вторым [в этом случае Ферстаппен удержит первое место].

Стоило ли «Макларену» раньше применять командную тактику? Нет, это было бы преждевременно. Оскар Пиастри по-прежнему участвует в борьбе за титул, у него есть математические шансы, он может развернуть ситуацию в свою пользу. Но да, в какой-то момент в «Макларен» начнут открыто применять командную тактику», – рассказал Росберг .

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