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Сайнса оштрафовали на €25 000 за переход трассы после аварии

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс наказан после квалификации к Гран-при Сингапура.

Сайнс попал в аварию в третьем сегменте, после чего пересек трассу пешком, чтобы пройти на пит-лейн. Стюарды оштрафовали Карлоса на 25 000 евро (12 500 из которых – условно до конца года).

Судьи напомнили, что правила недвусмысленно запрещают гонщикам переходить трассу без разрешения маршала, поскольку это создает «потенциально очень опасную ситуацию».

«Сайнс полагал, что трек чистый, потому что он находился после въезда на пит-лейн и вывесили красные флаги. Тем не менее заезд продолжали пять машин, и было возможно, что кто-то допустит ошибку и не свернет на пит-лейн либо въедет на пит-лейн быстрее, чем полагал Сайнс. Кроме того, потенциально на трассу выезжала другая техника, о которой пилот не знал», – говорится в заявлении на сайте ФИА.

Также испанцу выписали предупреждение за эпизод в первом сегменте. Тогда гонщик неправильно воспользовался объездным путем, когда выехал за пределы трассы.

Сайнс завершил в барьерах квалификацию к Гран-при Сингапура и вызвал красные флаги

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
logoФИА
logoФеррари
Гран-при Сингапура
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
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