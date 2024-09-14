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  • Франко Колапинто: «Третий сегмент всегда воспринимается как нечто важное. Для меня это исполнение мечты»
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Франко Колапинто: «Третий сегмент всегда воспринимается как нечто важное. Для меня это исполнение мечты»

Колапинто назвал попадание в третий сегмент «исполнением мечты» .

Пилот «Уильямса» подвел итоги квалификации к Гран-при Азербайджана, где стал 9-м.

«Было сложно, но знаете, было бы сложнее, если бы я не смог проехать во второй практике [из-за аварии] – к счастью, парни в боксах отлично справились.

У них даже не было перерыва на обед, ведь они упорно работали, чтобы вернуть мой болид во вторую практику. И после того, как они справились, они придали мне уверенности и много энергии, чтобы попытаться добиться для них хорошего результата – ради тех усилий, что они прикладывают в этом году.

Было приятно вернуть им сегодня часть того, что они сделали для меня. Я очень рад этому. Конечно, впереди еще длинный путь, но третий сегмент всегда воспринимается как нечто важное. Я проехал очень хорошие круги. Каждый круг проходил хорошо, с нетерпением жду завтрашнего дня.

Расстояние от старта до первого поворота весьма небольшое, я очень взволнован. Потрясающий момент, мое первое попадание в третий сегмент. Я очень этому рад. О таком мечтает каждый.

Это очень важный момент для «Уильямса», для меня это исполнение мечты. После вчерашнего дня казалось, что все будет складываться тяжело, но мы отлично постарались и смогли вернуться, так что мы рады.

Я достиг этого в свой второй уик-энд в «Ф-1», так что я не могу быть еще счастливее. Сессия прошла очень хорошо. Думаю, мы собрали хорошие круги. Каждый раз, когда я выезжал из боксов, мы отлично работали как команда.

Конечно, я был бы чуть более счастлив, если бы мы оказались впереди «Астон Мартин». Мы попробовали кое-что сделать с шинами. Мы хотели понять, получится ли улучшить время на последней попытке на свежей резине, но это не сработало. Задние шины оставались рабочими на протяжении всего круга.

Думаю, команда отлично постаралась для того, чтобы в третьем сегменте оказались оба болида», – сказал Колапинто.  

Гран-при Азербайджана-2024. Квалификация. Леклер выиграл поул, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й, Норрис – 17-й 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Autosport
logoУильямс
logoФормула-1
logoАстон Мартин
Гран-при Азербайджана
Франко Колапинто
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