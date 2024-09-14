Леклер мог превысить скорость под желтыми флагами – стюарды расследуют инцидент

Леклер находится под расследованием из-за инцидента в 3-й практике в Баку.

Пилот «Феррари » мог превысить скорость под желтыми флагами – инцидент произошел за 50 минут до конца сессии.

Если Леклер будет признан виновным, он может получить штраф в виде потери нескольких мест на стартовой решетке Гран-при Азербайджана .

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