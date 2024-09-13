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  • Франко Колапинто: «До «Ф-1» никогда не ездил в карбоновом сидении. Оно очень жесткое. Как будто бы это стена»
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Франко Колапинто: «До «Ф-1» никогда не ездил в карбоновом сидении. Оно очень жесткое. Как будто бы это стена»

Колапинто оценил свой дебют в «Ф-1».

Пилот «Уильямса» поделился впечатлениями от своего дебюта в «Ф-1» на прошлом этапе в Монце.

«До этого я никогда не ездил в карбоновом сидении. Оно очень, очень жесткое. Как будто бы это стена. Хотя тело пилота сканируют, чтобы сидение подходило под его спину, оно все равно было не полностью сформировано под меня.

К счастью, эта проблема полностью решена, мы вместе с командой хорошо постарались. Думаю, теперь ощущения будут куда лучше. С галопированием по ходу круга ты сильнее ощущаешь проблемы с сидением. Но думаю, теперь все хорошо.

Я доволен тем, как чувствовал себя по ходу первой гонки с точки зрения физической формы. Шея отлично выдерживала нагрузки – а это порой самое сложное в «Ф-1». Это означает, что мы с командой хорошо поработали над моими тренировками. Сидение теперь кажется идеальным – это очень хорошие новости.

Мы подходили к гонке со многими вопросами. До этого я не проезжал за рулем болида «Ф-1» больше восьми кругов подряд, а тут меня внезапно посадили на 53 круга.

Было очень сложно. Было много обстоятельств, при которых я не был уверен, как именно нужно было поступить. Я учился по ходу гонки, шаг за шагом. Думаю, это было главным, над чем мы работали на протяжении гоночного уик-энда.

В квалификации я допустил небольшую ошибку и упустил шанс пробиться во второй сегмент, но все равно это был очень особенный уик-энд. Гонка, как я и сказал, была полна вопросов, и мы просто выполнили свою работу.

Я проехал очень сильную гонку после тяжелой квалификации и показал команде, которая доверилась мне и которая прикладывает много усилий на протяжении последних нескольких гонок, что я могу справиться с этой работой», – заявил Колапинто.   

Колапинто попал в аварию, 1-ю практику в Баку вновь прервали красными флагами 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RaceFans
Гран-при Италии
logoУильямс
logoФормула-1
Гран-при Азербайджана
Франко Колапинто
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