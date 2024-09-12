Даниэль Риккардо: «Алонсо понравится работать с Ньюи. Для меня это было удовольствием и честью»

Риккардо сообщил, чего Алонсо следует ждать от сотрудничества с Ньюи.

Пилот «РБ» Даниэль Риккардо поделился воспоминаниями о работе с конструктором Эдрианом Ньюи , а также ответил на вопрос о том, может ли он дать совет гонщику «Астон Мартин» Фернандо Алонсо , которому это предстоит.

«Я наслаждался работой с ним, это было честью, когда я присоединился к «Ред Булл » в 2014-м – пилотировать его болид, трудиться рядом с ним. Учитывая его уровень знаний, я обычно мог просто дать обратную связь. Не стоять с ним на равных и говорить его языком, если вы понимаете, о чем я, а всего лишь сотрудничать и делать все, что в моих силах. Надо просто дать ему творить свою магию.

Вряд ли я могу дать совет самому опытному парню на решетке. Разумеется, это было удовольствием и честью, и мне не нужно что-либо советовать Фернандо, но, уверен, ему понравится», – сказал австралиец перед Гран-при Азербайджана.

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