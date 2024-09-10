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Эдриан Ньюи: «Я решил уйти из «Ред Булл» еще в начале апреля и не имел представления, что дальше»

Ньюи рассказал, как принимал решение перейти в «Астон Мартин».

Конструктор Эдриан Ньюи прокомментировал уход из «Ред Булл» и выбор в пользу «Астон Мартин».

«Я решил уйти из «Ред Булл», и это было во время уик-энда в Сузуке, еще в апреле (5-7 апреля – Спортс). Тогда я действительно не имел представления, что дальше.

Я просто хотел очистить разум, подвести итоги, насладиться небольшим перерывом. Я надеялся, что однажды, когда я буду стоять в душе или где-то еще, пробежит искра: «Да, вот мое направление». И [жена] Мэнди сыграла большую роль в наших обсуждениях о том, что делать. Будем ли мы просто плавать на яхте вокруг света? Заняться ли мне чем-то другим, [регатой] Кубок «Америки», чем-то еще?

Где-то в конце июня я определенно почувствовал: знаете, это все, чего я когда-либо хотел – стать конструктором в гонках. Это были мои амбиции с тех пор, как мне исполнилось десять или вроде того. Мне повезло этого достичь.

Пожалуй, было бы преувеличением сказать, что я наслаждался каждым днем своей карьеры, но значительно больше 90 процентов были настоящем удовольствием. Я до сих пор люблю этот вызов, когда пытаешься найти лишнюю скорость в болиде. Это моя первичная мотивация. Вот что помогает мне встать по утрам», – отметил Эдриан.

Конструктор в эфире Sky Sports упомянул о роли «Хонды», с которой работал в «Ред Булл» и воссоединится в «Астон Мартин»:

«Хорошо известно, что в 2014 году с гибридными моторами мы оказались в положении, когда у нас не было очень конкурентоспособной силовой установки, не было света в конце тоннеля. Тогда я почувствовал, что нужно заняться чем-то еще, и, конечно, появилась [«Астон Мартин»] «Валькирия».

Когда мы получили силовые установки «Хонды», ситуация сильно поменялась, и я вновь был вовлечен в дела «Формулы-1» – думаю, с болидами [RB] 14, 15, 16, 16B, а затем 18 и так далее.

Но, безусловно, сейчас это очень зрелая команда, поэтому, когда мы прошли пик дизайна и исследований с машиной-2022, после большой смены регламента, я ощутил, что могу сделать шаг назад, поскольку болиды на сезон-2023 и этот являются развитием машины-2022. Однако [«Астон Мартин» –] нечто совершенно новое, свежий вызов, новый стимул.

Я очень рад, что продолжу работать с «Хондой». Мне очень нравилось сотрудничать в последние шесть лет в «Ред Булл». У компании прекрасные инженеры, работать с ними очень легко».

Ньюи также высказался о конкурентах «Астон Мартин»:

«Мне очень льстило, что многие команды ко мне обратились. Я вел переговоры с некоторыми из них, не со всеми. В конечном итоге это стало очень четким и естественным выбором по тем причинам, о которых я уже говорил».

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport Week
Гран-при Японии
logoХонда
logoЭдриан Ньюи
logoРед Булл
logoФормула-1
logoАстон Мартин
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