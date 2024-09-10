«Астон Мартин» о 25 титулах Ньюи: «Заявление об амбициях команды»

Новая команда Ньюи напомнила о достижениях конструктора.

«Астон Мартин» высказался в соцсетях о том, что Эдриан Ньюи , который в 2025 году станет управляющим техническим партнером коллектива, поучаствовал в завоевании 12 Кубков конструкторов и 13 личных чемпионств.

«Непревзойденные 25 чемпионских титулов в «Ф-1».

Заявление об амбициях команды», – гласит пост.

Также «Астон Мартин» поделился фото Ньюи на фоне болида.

«Астон Мартин» объявил о контракте с Ньюи. С болидами конструктора завоевано 25 титулов в «Ф-1»

Лоренс Стролл: «Ньюи – акционер и лучший партнер, которого я привел в «Астон Мартин»

Фото: сайт команды «Астон Мартин»