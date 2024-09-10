«Астон Мартин» о 25 титулах Ньюи: «Заявление об амбициях команды»
Новая команда Ньюи напомнила о достижениях конструктора.
«Астон Мартин» высказался в соцсетях о том, что Эдриан Ньюи, который в 2025 году станет управляющим техническим партнером коллектива, поучаствовал в завоевании 12 Кубков конструкторов и 13 личных чемпионств.
«Непревзойденные 25 чемпионских титулов в «Ф-1».
Заявление об амбициях команды», – гласит пост.
Также «Астон Мартин» поделился фото Ньюи на фоне болида.
«Астон Мартин» объявил о контракте с Ньюи. С болидами конструктора завоевано 25 титулов в «Ф-1»
Лоренс Стролл: «Ньюи – акционер и лучший партнер, которого я привел в «Астон Мартин»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети команды «Астон Мартин»
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