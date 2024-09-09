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Артем Шабанов досрочно стал чемпионом Гран-При Российской Дрифт Серии 2024

7 и 8 сентября в Красноярске прошел шестой этап Гран-При Российской Дрифт Серии

Шестой этап RDS GP 2024 на гоночной трассе «Красное Кольцо» в Красноярске стал решающим в юбилейном 15-м сезоне главного турнира страны по дрифту.

Впервые за многие годы чемпион в личном зачете был определен досрочно. Десятым в истории обладателем титула RDS GP стал дебютант серии Артем Шабанов из команды TimeUp, который в Сибири, за один этап до окончания чемпионата, смог гарантировать себе победу по итогам турнира.

RDS GP 2024. 6-й этап. «Красное Кольцо». Личный зачет. Топ-3:

Аркадий Цареградцев (Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт) – 269 баллов;

Дамир Идиятулин (Fresh Racing) – 194 балла;

Максим Гроссман (TimeUp) – 162 балла;

RDS GP 2024. 6-й этап. «Красное Кольцо». Командный зачет. Топ-3:

Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт – 308 баллов;

Fresh Racing – 274 балла;

TimeUp – 238 баллов;

RDS GP 2024. Личный зачет после шести этапов. Топ-3:

Артем Шабанов (TimeUp) – 1136 баллов;

Дамир Идиятулин (Fresh Racing) – 856 баллов;

Аркадий Цареградцев (Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт) – 697 баллов;

RDS GP 2024. Командный зачет после шести этапов. Топ-3:

TimeUp – 1619 баллов;

Fresh Racing – 1594 балла;

Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт – 1053 баллов.

Седьмой этап «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии» пройдет в Санкт-Петербурге – 21 и 22 сентября трасса «Игора Драйв» в своей классической скоростной конфигурации поставит точку в сезоне и определит чемпиона RDS GP в командном зачете.

Опубликовано: Sports
logoRDS GP
Аркадий Цареградцев
Дамир Идиятулин
TimeUp
Максим Гроссман
Артем Шабанов
Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт
FRESH RACING
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