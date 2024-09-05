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Lenovo станет глобальным партнером «Формулы-1»

«Формулы-1» и Lenovo объявили о расширении сотрудничества.

Китайская транснациональная корпорация заключила многолетнее соглашение и в 2025 году станет глобальным партнером чемпионата, а дочерний бренд Motorola – глобальным партнером «Ф-1» по смартфонам. С 2022-го Lenovo является официальным партнером.

Компания продолжит поставлять «Ф-1» «устройства, решения и сервисы для поддержки при проведении Гран-при на трассе и удаленно». Lenovo будет титульным спонсором двух гонок каждый сезон.

«Формула-1» объявила о начале сотрудничества с Santander

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
бизнес
logoФормула-1
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