Сергей Карякин готовит багги для отправки на СВО: «Работаем над надежностью для наших бойцов»
Чемпион ралли-рейда «Дакар» 2017 года Сергей Карякин рассказал, что модифицирует гоночную машину вместе со своей командой Snag Racing.
«Правительство Свердловской области закупило багги для отправки на специальную военную операцию. 🚗💨
Сейчас она находится в стадии доработки и совершенствования. Мы работаем над тем, чтобы сделать ее максимально эффективной и надежной для наших бойцов!» – написал Карякин.
«Это абсолютно стандартная машина, которая, безусловно, совсем не подходит для тех требований, которые необходимы там, на ленточке. Машина полностью прошла ремонт, она будет выглядеть абсолютно иначе и, самое главное, будет надежной», – добавил гонщик в видео.
Победитель «Дакара» Сергей Карякин примет участие в праймериз «Единой России»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: телеграм-канал команды Snag Racing
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