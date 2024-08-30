Фредерик Вассер: «Все топы борются друг с другом в пределах двух десятых. Ну хорошо, все, кроме Норриса в Зандворте!»

Вассер ответил на вопросы о темпе «Феррари»

Обе последние гонки «Феррари » завершила на подиуме. Руководителя команды спросили, говорит ли это о том, что болид обрел стабильность

«Мы были на подиуме еще до этого [в Австрии]. Мы даже стартовали на первом ряду с поула в Спа. Думаю, за счет изменения малейших деталей вы можете сделать большой шаг вперед или назад с точки зрения темпа. Ведь мы все боремся друг с другом в пределах двух десятых. Ну хорошо, все, кроме Ландо [Норриса] в Зандворте [где он оторвался от второго места на 22 секунды]! Но позади Ландо была очень плотная борьба.

Нужно избегать общих выводов касательно темпа – он может меняться от уик-энда к уик-энду или даже от сессии к сессии. В Спа «Ред Булл » доминировал в первой практике, «Макларен » – во второй. В субботу мы взяли поул. В воскресенье гонку выиграл «Мерседес ». Нужно держать это в голове и фокусироваться на своей работе, избегая поспешных выводов», – сказал Вассер .

Кроме того, Фредерика спросили, чего надеются достичь в Скудерии за счет новинок, привезенных в Монцу.

«Чуть большей скорости и стабильности. Если серьезно, стабильность не была проблемой на длинных отрезках. Мы сделали большой шаг вперед по сравнению с тем, как все обстояло 12 месяцев назад.

Конечно, мы все стараемся добиться стабильности от сессии к сессии, от гонки к гонке. Но мы также находимся в том положении, когда развиваем болид уже три или четыре года. Становится все сложнее и сложнее улучшать машину. Приходится больше рисковать. Порой это окупается, порой не особо».

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