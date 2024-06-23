Серхио Перес: «На шинах «софт» баланс машины был далек от оптимального»

Перес рассказал о трудностях в работе с болидом на Гран-при Испании.

Пилот « » признал, что гонка получилась трудной и что ему пока не удается подобрать оптимальный баланс болида путем настроек.

«Мне кажется, что с учетом штрафа и нашей стартовой позиции, обгонять на первом отрезке нам было очень непросто. Моя гонка была закончена. Я застрял позади Нико Хюлькенберга и моя машина постоянно скользила по трассе.

Гонка обернулась кошмаром, она получилась очень трудной. В итоге мы перешли на стратегию с тремя пит-стопами, успели обогнать Гасли и заняли восьмое место. Но было очень тяжело.

Думаю, в итоге мы поняли многое из того, что происходило по ходу гоночного уик-энда и самой гонки. На шинах «софт» баланс машины был далек от оптимального – и это напрямую связано с нашими трудностями в квалификации. Но я думаю, что теперь мы можем стать сильнее.

Проблема была в ограниченных возможностях передней оси и недостаточной поворачиваемости. В данный момент моя проблема заключается в том, что я не смогу сбалансировать машину на дистанции всех отрезков. У меня возникают проблемы на средних и низких скоростях – не получается нащупать стабильность, которая требуется машины в поворотах. И я активно занимаюсь этой проблемой, работая с командой – по ходу уик-энда мы внесли довольно агрессивные изменения в настройки болида, но я не думаю, что это сработало. Так что нам нужно все пересмотреть», – рассказал .

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