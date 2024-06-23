Серхио Перес: «На шинах «софт» баланс машины был далек от оптимального»

Теги Гран-при Испании Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Перес рассказал о трудностях в работе с болидом на Гран-при Испании.

Пилот «Ред Булл» признал, что гонка получилась трудной и что ему пока не удается подобрать оптимальный баланс болида путем настроек.

«Мне кажется, что с учетом штрафа и нашей стартовой позиции, обгонять на первом отрезке нам было очень непросто. Моя гонка была закончена. Я застрял позади Нико Хюлькенберга и моя машина постоянно скользила по трассе.

Гонка обернулась кошмаром, она получилась очень трудной. В итоге мы перешли на стратегию с тремя пит-стопами, успели обогнать Гасли и заняли восьмое место. Но было очень тяжело.

Думаю, в итоге мы поняли многое из того, что происходило по ходу гоночного уик-энда и самой гонки. На шинах «софт» баланс машины был далек от оптимального – и это напрямую связано с нашими трудностями в квалификации. Но я думаю, что теперь мы можем стать сильнее.

Проблема была в ограниченных возможностях передней оси и недостаточной поворачиваемости. В данный момент моя проблема заключается в том, что я не смогу сбалансировать машину на дистанции всех отрезков. У меня возникают проблемы на средних и низких скоростях – не получается нащупать стабильность, которая требуется машины в поворотах. И я активно занимаюсь этой проблемой, работая с командой – по ходу уик-энда мы внесли довольно агрессивные изменения в настройки болида, но я не думаю, что это сработало. Так что нам нужно все пересмотреть», – рассказал Перес.

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11 комментариев
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Чеко один бьется с двумя пилотами Альпин. Респект. Максу такое и не снилось.
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А напарник безо всяких "пониманий" уверенно выиграл очередную гонку. И "баланс" нашел, и всё остальное.
Интересно, у Переса когда нибудь хватит мужества сказать правду, что он тупо не тянет уровень Макса?
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Чеко, нужно было поменять прокладку между рулём и сиденьем
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Чеко же нормальный хороший гонщик, если посмотреть на его долгую карьеру, но скромные результаты в РБ только больше убеждают в силе (или величии) Макса. Нет Макса - нет непобедимого РБ. Перейди Макс в Мерседес, то также будет продолжать всех опережать в т.ч. роскошного Джорджа. А кого будет опережать РБ с Чеко это вопрос...
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Ответ Александр Воронин
А напарник безо всяких "пониманий" уверенно выиграл очередную гонку. И "баланс" нашел, и всё остальное. Интересно, у Переса когда нибудь хватит мужества сказать правду, что он тупо не тянет уровень Макса?
Да ладно Макса хотя бы не проваливался бы так, раздражает уже
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Ответ Project2000
Чеко же нормальный хороший гонщик, если посмотреть на его долгую карьеру, но скромные результаты в РБ только больше убеждают в силе (или величии) Макса. Нет Макса - нет непобедимого РБ. Перейди Макс в Мерседес, то также будет продолжать всех опережать в т.ч. роскошного Джорджа. А кого будет опережать РБ с Чеко это вопрос...
Вообще то нет. У Переса так себе карьера в молодежках, особенно все плохо с поулами, в квалах он всегда был и будет дном, раньше в середняках ему помогало правило с новой резиной тем кто не попал в ку3 и его низкий вес, больше этого всего нет, и ездит он рядом с пилотами которые на голову его лучше во всём. И вообще такое бывает, что пилот который ездит неплохо в середняках, в топ команде вообще не тянет, вот и у Переса в квалах настолько все ужасно по статистике что называет его вторикеллой даже как то стыдно, у барика, марка, да хоть бота намного лучше результат в квалах .
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Ответ Lightkeeper
Чеко один бьется с двумя пилотами Альпин. Респект. Максу такое и не снилось.
Пилот дня сам себя не заработает)
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Ответ Project2000
Чеко же нормальный хороший гонщик, если посмотреть на его долгую карьеру, но скромные результаты в РБ только больше убеждают в силе (или величии) Макса. Нет Макса - нет непобедимого РБ. Перейди Макс в Мерседес, то также будет продолжать всех опережать в т.ч. роскошного Джорджа. А кого будет опережать РБ с Чеко это вопрос...
Ферстапен не выступал против по настоящему быстрого напарника. В паре например с норисом не знаю кто из них будет победителем.
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