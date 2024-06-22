Фредерик Вассер: «Леклер ошибся и упустил легкое третье место в квалификации»

Теги Гран-при Испании Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Шарль Леклер Фредерик Вассер Авто

Вассер недоволен тем, как квалификация в Барселоне сложилась для «Феррари».

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер прокомментировал результат квалификации к Гран-при Испании.

Скудерия стартует лишь с третьего ряда: Шарль Леклер показал пятое время, Карлос Сайнс – шестое.

«Во-первых, мы решили сохранить один комплект шин на завтра, а «Мерседес» – нет. Думаю, для нас это преимущество на первом отрезке.

Мы немного разочарованы, так как Шарль допустил ошибку в пятом повороте и, на мой взгляд, упустил легкое третье место, но это часть игры. Мы очень близки, и приходится атаковать, ошибки случаются.

Я не большой фанат данной трассы с длинными поворотами, но в целом мы провели хорошую квалификацию. Завтра надо собрать все воедино, и температура будет немного ниже. Надеюсь, условия сложатся хорошо для нас, и получится догнать лидеров.

У нас есть новый комплект покрышек, есть темп, мы способны догнать топ-2, по крайней мере попытаемся обогнать две машины «Мерседеса» и побороться за подиум. Я считаю, мы будем в лучших условиях [на холодной трассе]. В начале квалификации мы выступали сильнее, и трек был немного холоднее», – отметил Фред в интервью итальянскому Sky Sport.

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Шарль Леклер: «Сегодня у нас просто не было темпа»

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6 комментариев
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То есть Шарль допустил ошибку, но при этом выше Сайнса, который без ошибок получается, так как о нем почему то Фред умолчал.
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Ещё вы сберегли кучу дождевых комплектов, можно завтра на них попробовать.
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Холодный трек и Феррари, мммм, что может пойти не так…
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Повезло что Льюиса на следующий год подписали
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меня больше Перес умиляет-даже Пьеру слил))))ну а Мерседес реально прибавил оказывается-тем интереснее-4 команды примерно равны
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Леклер всегда признает ошибки , и когда круг дерьмо , он прямо об этом говорит ,поэтому если он говорит ,что просто не было скорости , значит так и было . Марко в такой ситуации обвинил бы что угодно и кого угодно , только не Макса . Если надо было бы , он бы причины нашел даже в неудобном гороскопе на день , лишь бы поддержать Макса .
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