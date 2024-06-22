Фредерик Вассер: «Леклер ошибся и упустил легкое третье место в квалификации»

Вассер недоволен тем, как квалификация в Барселоне сложилась для «Феррари».

Руководитель « » прокомментировал результат квалификации к .

Скудерия стартует лишь с третьего ряда: Шарль Леклер показал пятое время, – шестое.

«Во-первых, мы решили сохранить один комплект шин на завтра, а « » – нет. Думаю, для нас это преимущество на первом отрезке.

Мы немного разочарованы, так как Шарль допустил ошибку в пятом повороте и, на мой взгляд, упустил легкое третье место, но это часть игры. Мы очень близки, и приходится атаковать, ошибки случаются.

Я не большой фанат данной трассы с длинными поворотами, но в целом мы провели хорошую квалификацию. Завтра надо собрать все воедино, и температура будет немного ниже. Надеюсь, условия сложатся хорошо для нас, и получится догнать лидеров.

У нас есть новый комплект покрышек, есть темп, мы способны догнать топ-2, по крайней мере попытаемся обогнать две машины «Мерседеса» и побороться за подиум. Я считаю, мы будем в лучших условиях [на холодной трассе]. В начале квалификации мы выступали сильнее, и трек был немного холоднее», – отметил Фред в интервью итальянскому Sky Sport.

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