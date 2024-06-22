Флавио Бриаторе: «Альпин» в «Ф-1» не для того, чтобы быть туристом»

Бриаторе сообщил, что «Альпин» ставит перед собой самые высокие цели.

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе, известный по «Крэшгейту», рассказал об амбициях команды.

«Ты в «Формуле-1» для того, чтобы быть конкурентоспособным. Не для того, чтобы быть туристом, который 24 раза катается по свету. Команда должна быть конкурентоспособной – вот чего мы хотим.

Этого хочет Лука [де Мео, глава группы «Рено»], этого хочет корпорация, все хотят быть конкурентоспособными», – заявил итальянский бизнесмен.

Флавио также поделился мыслями о своем отношении к коллективу:

«Я люблю эту команду, ведь, в конце концов, она всегда была моей командой. Раньше она называлась « », затем « », но это фактически одно и то же, и на счету коллектива семь чемпионских титулов.

Для меня удовольствие вернуться. Спасибо Луке, председателю правления, за то, что сделал меня советником, и после нескольких месяцев обсуждений я принял предложение».

Руководитель «Альпин» о назначении Бриаторе: «Меня не волнует прошлое. Он знает, как управлять побеждающей командой»

Флавио Бриаторе: «Я гений «Ф-1» и привнесу в «Альпин» культуру побед. Мы можем подняться в топ-4 за два года»

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