«Как мы могли быть такими тупыми?» Джеймс Эллисон заявил, что «Мерседес» мог прибавить раньше

Теги Гран-при Канады Формула-1 Мерседес Джеймс Эллисон Авто

Руководство «Мерседес» рассказало, как команда добилась прогресса.

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон прокомментировал последние успехи немецкого коллектива и поиск прорывного решения.

«На старте года нас сбило с толку то, что можно добиться нормальной скорости в медленных поворотах, довольно приличной в быстрых, но нельзя сделать все сразу – это был важнейший момент.

На последних двух-трех этапах ситуация изменилась: мы обновили болид так, что у него появился приличный баланс между высоко- и низкоскоростными поворотами и приличный баланс при прохождении поворота.

Это скучный жаргон, но суть в том, что гонщик может положиться и на переднюю, и на заднюю ось в быстрых и медленных поворотах – с того момента, когда он бьет по тормозам, и до апекса. Такой баланс имеет ключевое значение для пилота, ему важно понимать, будет ли машина испытывать недостаточную или избыточную поворачиваемость.

Это был скорее момент, когда думаешь: «Боже мой, как мы могли быть такими тупыми?» Ты видишь путь вперед, а должен был увидеть его быстрее», – сказал специалист в подкасте Beyond The Grid.

По словам Эллисона, «Мерседес» осознал, что нуждается в аэродинамическом решении, в частности, в новом переднем антикрыле:

«Мы весь год сражались с пружинами, подвесками и всеми этими механическими приспособлениями, [а теперь] просто занимаемся аэродинамическими характеристиками болида.

Достаточно легко отвлечься на побочные проблемы и дать себе поблажку – мол, мы просто разберемся с небольшими вещами, и все будет в порядке. Мы работали над вещами, которые действительно делали машину лучше, но не являлись фундаментальной проблемой».

Джеймс сообщил, что рассчитывает на успехи в ближайших гонках, хотя допускает, что «Мерседес» окажется чуть медленнее, чем на Гран-при Канады:

«Хотя я вполне уверен, что мы здорово выступим на предстоящих этапах, меня удивит, если мы окажемся на поуле к ближайшей гонке, к примеру. Но я абсолютно убежден, что в этот период мы способны быть так же быстры, как любая другая команда».

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3 комментария
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Ответ Mittermeyer
Это конечно не Майк Эллиот, который так и не смог заставить работать свой трактор беспонтовый. Мерседес молодцы, что вернули его на пост технического директора, что в 2023 Эллисон смог из ведра сделать болид, способный попадать на подиум своими силами, пусть и в руках только Джорджа Рассела, Хэмилтон же как квалифицировался за 10кой, так и продолжает это делать. Недавно была новость, что Шандор Перьези пришел в Mercedes из компании Koenigsegg, где он занимал должность инженера-конструктора. Мерседес начинает набирать новый инженерный штаб под руководством Эллисона. Пока все указывает на то, что в новом регламенте Мерседес опять выкатит самовозку. Инженеров набирают, граунд эффекта нет, потому что днище опять плоское, как и в 2014-2021, двигатель опять невероятный собирается.
Разве граунд эффект уберут? Не слышал такого
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Ответ Mittermeyer
Это конечно не Майк Эллиот, который так и не смог заставить работать свой трактор беспонтовый. Мерседес молодцы, что вернули его на пост технического директора, что в 2023 Эллисон смог из ведра сделать болид, способный попадать на подиум своими силами, пусть и в руках только Джорджа Рассела, Хэмилтон же как квалифицировался за 10кой, так и продолжает это делать. Недавно была новость, что Шандор Перьези пришел в Mercedes из компании Koenigsegg, где он занимал должность инженера-конструктора. Мерседес начинает набирать новый инженерный штаб под руководством Эллисона. Пока все указывает на то, что в новом регламенте Мерседес опять выкатит самовозку. Инженеров набирают, граунд эффекта нет, потому что днище опять плоское, как и в 2014-2021, двигатель опять невероятный собирается.
Днище будет не совсем плоское и такое как было в 2014-2021. Но в целом да, гранда в полном понимании, как сейчас, уже не будет. И если сделают мегамотор и хорошую механическую часть, то снова могут быть в лидерах.
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