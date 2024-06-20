«Как мы могли быть такими тупыми?» Джеймс Эллисон заявил, что «Мерседес» мог прибавить раньше
Руководство «Мерседес» рассказало, как команда добилась прогресса.
Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон прокомментировал последние успехи немецкого коллектива и поиск прорывного решения.
«На старте года нас сбило с толку то, что можно добиться нормальной скорости в медленных поворотах, довольно приличной в быстрых, но нельзя сделать все сразу – это был важнейший момент.
На последних двух-трех этапах ситуация изменилась: мы обновили болид так, что у него появился приличный баланс между высоко- и низкоскоростными поворотами и приличный баланс при прохождении поворота.
Это скучный жаргон, но суть в том, что гонщик может положиться и на переднюю, и на заднюю ось в быстрых и медленных поворотах – с того момента, когда он бьет по тормозам, и до апекса. Такой баланс имеет ключевое значение для пилота, ему важно понимать, будет ли машина испытывать недостаточную или избыточную поворачиваемость.
Это был скорее момент, когда думаешь: «Боже мой, как мы могли быть такими тупыми?» Ты видишь путь вперед, а должен был увидеть его быстрее», – сказал специалист в подкасте Beyond The Grid.
По словам Эллисона, «Мерседес» осознал, что нуждается в аэродинамическом решении, в частности, в новом переднем антикрыле:
«Мы весь год сражались с пружинами, подвесками и всеми этими механическими приспособлениями, [а теперь] просто занимаемся аэродинамическими характеристиками болида.
Достаточно легко отвлечься на побочные проблемы и дать себе поблажку – мол, мы просто разберемся с небольшими вещами, и все будет в порядке. Мы работали над вещами, которые действительно делали машину лучше, но не являлись фундаментальной проблемой».
Джеймс сообщил, что рассчитывает на успехи в ближайших гонках, хотя допускает, что «Мерседес» окажется чуть медленнее, чем на Гран-при Канады:
«Хотя я вполне уверен, что мы здорово выступим на предстоящих этапах, меня удивит, если мы окажемся на поуле к ближайшей гонке, к примеру. Но я абсолютно убежден, что в этот период мы способны быть так же быстры, как любая другая команда».
Гельмут Марко: «Крылья «Мерседеса» заметно гнутся, но проходят проверки ФИА»
Тото Вольфф: «В подготовке нового двигателя к сезону-2026 процесс находится на продвинутой стадии»