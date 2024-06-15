24 часа Ле-Мана. «Феррари» Шварцмана возглавляет гонку через 3 часа после старта
Роберт Шварцман возглавляет «24 часа Ле-Мана» после трех часов гонки.
Над трассой прошел непродолжительный дождь, и напарник Шварцмана по клиентской «Феррари» №83 команды «АФ Корсе» Роберт Кубица вышел в лидеры после вовремя проведенного пит-стопа. Болид №83 несколько раз менялся местами с еще одной машиной итальянской фирмы №50 (сейчас за рулем Антонио Фуоко). Позже экипаж №50 опустился на пятую строчку, совершив пит-стоп, на четвертой строчке также «Феррари» №51 (Джеймс Каладо).
Шварцман заменил Кубицу и через три часа после старта опережает «Тойоту» №8 под управлением Себастьяна Буэми более чем на минуту. В то же время «Порше» №5 (Микаэль Кристенсен) отставала от лидера на 20 секунд, но раньше заехала на новый пит-стоп.
«Феррари» №50 получила десятисекундный штраф за небезопасный выпуск на пит-лейн, два других гиперкара итальянской марки (№83 и №51) также отбыли десятисекундные штрафы за нарушения в квалификации.
Экипаж Даниила Квята («Ламборгини» №63 под управлением Мирко Бортолотти) едет 11-м.
В серьезную аварию попал гиперкар «БМВ» №21 под управлением Робина Фряйнса. Машину удалось вернуть в боксы для починки. Ранее до контакта с барьерами дошел другой болид «БМВ» под №15.
Класс LMP2 возглавляет «Интер Еуропол» №34 (за рулем Клемент Новалак), LMGT3 – «Мэнтли Эма» №91 (Моррис Шуринг за рулем «Порше» 911).
24 часа Ле-Мана. 2 «Феррари» стали лидерами, экипаж Шварцмана поднялся на 5-е место, «Ламборгини» Квята – 14-я