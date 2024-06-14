Руководитель «Макларена»: «В Сайнсе главным образом я бы выделил его рациональный подход к работе»

Теги Феррари Макларен Уильямс Ауди Карлос Сайнс Формула-1 Андреа Стелла Авто

Андреа Стелла высказался о положительных качествах Карлоса Сайнса.

По словам руководителя «Макларена», в лице Сайнса его новая команда получит вдумчивого и рационального гонщика, который может облегчить ей работу и стать ценным активом.

Сайнс на данный момент пока так и не определился с тем, где продолжит карьеру. Основными претендентами на испанца считаются «Ауди» и «Уильямс».

«Карлос очень интересный гонщик, но главным образом я бы выделил его рациональный подход. Ему сначала нужно все спланировать и найти способ того, как именно ему нужно действовать, чтобы максимально быстро проехать круг, каким способом он сможет оказаться максимально быстрым в гонке. К своему гоночному инстинкту он добавляет большую рациональную составляющую.

Также важно и то, что при рациональной проработке своего подхода все это очень легко передать, объяснить. И это становится очень ценным фактором для команды – потому что команда четко видит, что именно делает гонщик, в чем он видит возможности, а в чем проблемы.

Вся эта информация четко передается команде, после чего нам проще что-то с этим сделать. Так что да, благодаря своим характеристикам Карлос был для «Макларена» одним из очень важных составляющих развития команды», – рассказал Стелла.

«Уильямс» предлагает Сайнсу контракт по схеме 2+1+1 (AMuS)

1 комментарий
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Ну вообще, Сайнс действительно хороший пилот, но не для каких-то свершений, а вот, к примеру, как лидер любой из команд за пределами нынешней топ4- идеален, стабильный, достаточно быстрый. Да что там говорить, он и в Феррари абсолютно не затерялся. Вряд ли он может быть тем, кто поведет коллектив за победами, но крепкий тыл обеспечил бы абсолютно любому коллективу. Не пропадет)
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