Стефано Сордо, работавший в «Макларене» и «Ред Булл», стал директором «Заубера» по производительности
«Заубер» объявил о переходе ключевого технического специалиста.
Команда «Заубер», которая будет выступать как «Ауди» с сезона-2026, сообщила, что Стефано Сордо занял пост директора по производительности. Стефано будет отчитываться напрямую перед техническим директором.
Сордо известен по работе в «Макларене» (директор по производительности болида) и «Ред Булл» (глава отдела аэродинамики). В частности, специалист внес свой вклад в четыре подряд Кубок конструкторов австрийской команды в 2010-2013 годах. В последние сезоны Стефано работал техническим директором в «Рэйхол-Леттерман» в «Индикаре» и IMSA.
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