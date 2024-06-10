Стефано Сордо, работавший в «Макларене» и «Ред Булл», стал директором «Заубера» по производительности

«Заубер» объявил о переходе ключевого технического специалиста.

Команда «Заубер», которая будет выступать как «Ауди» с сезона-2026, сообщила, что Стефано Сордо занял пост директора по производительности. Стефано будет отчитываться напрямую перед техническим директором.

Сордо известен по работе в « » (директор по производительности болида) и « » (глава отдела аэродинамики). В частности, специалист внес свой вклад в четыре подряд Кубок конструкторов австрийской команды в 2010-2013 годах. В последние сезоны Стефано работал техническим директором в « » в « » и IMSA.

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