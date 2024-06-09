Жак Вильнев: «Риккардо провел одну хорошую квалификацию, ему не хватает стабильности»

Вильнев отреагировал на редкий успех Риккардо после своей критики.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев прокомментировал пятое место по итогам квалификации к .

Ранее Жак задался вопросом, почему пилот « » по-прежнему выступает в «Формуле-1».

«Ему нужен толчок, давление, и это оправдалось.

Все работает хорошо, машина подходит ему в этот уик-энд, а в таком случае ты показываешь свой максимум.

Это одна хорошая квалификация. Если он продолжит так же в этот уик-энд, а затем проведет в подобном ключе четыре, пять, шесть гонок, то с ним все будет в порядке. Но, как он сказал, ему не хватает стабильности в нынешнем сезоне.

Даже по ходу этого года, который складывается тяжело, он продолжает получать шансы, так что должен показать себя на трассе. Он провел хорошую квалификацию – надо продолжать», – заявил Вильнев, работающий на домашнем этапе экспертом на Sky Sports.

После сессии Риккардо грубо высказался о канадце, предположив, что тот «ударился головой слишком много раз».

Жак Вильнев: «Почему Риккардо все еще в «Ф-1»? Иди домой, если у тебя не получается»

Даниэль Риккардо: «Вильнев всегда несет ##### – думаю, он ударился головой слишком много раз. Все эти люди могут выкусить»

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