Руководитель «Хааса» об аварии в Монако: «Магнуссен мог отступить, но кинулся в просвет, которого толком не было»

Босс «Хааса» не разделяет взгляд Магнуссена на завал в Монте-Карло.

Руководитель « » Аяо Комацу сообщил, что мог действовать разумнее на старте , когда произошла авария с участием соперника из « » и собственного напарника Нико Хюлькенберга.

Сам датчанин ранее заявлял, что считает виновником столкновения Переса.

«Решение кинуться в просвет, которого толком не было, принятое в то мгновение, было не обязательно правильным. Он ожидал, что Перес оставит больше места, но это, в конце концов, не его дело.

В какой-то момент ситуация оставалась под его контролем, и он мог принять решение отступить, но не сделал этого.

Мы обсудили эпизод – просто чтобы обезопасить себя на этот уик-энд. [В Канаде] ему нужно провести чистый уик-энд, и, полагаю, данный автодром может подчеркнуть сильные стороны болида и скрыть слабые», – сказал Комацу.

На счету Кевина десять штрафных баллов. Еще два пункта в этом году приведут к пропуску одного этапа «Формулы-1».

Магнуссен о столкновении с Пересом: «С моей точки зрения, меня просто выдавили в стену»

Дэвид Култхард: «Авария Переса произошла из-за Магнуссена. Если бы такое случилось на другом круге, Кевина ожидал бы отпуск»

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