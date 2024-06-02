Джордж Расселл об Антонелли: «Я считаю Кими фантастическим гонщиком. Но буду рад любому напарнику по команде»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Формула-2 Джордж Расселл Андреа Кими Антонелли Авто

Расселл высказался о перспективе выступлений с Антонелли.

Пилот «Мерседеса» в следующем сезоне получит нового напарника по команде – считается, что Льюиса Хэмилтона, который уходит в «Феррари», сменит Андреа Кими Антонелли.

По словам Расселла, он будет не против выступать за одну команду с перспективным юниором.

«Я считаю, что Кими фантастический гонщик. Понятно, что в этом году он еще выступает в «Формуле-2», но в будущем он без сомнения станет пилотом «Формулы-1». Он также является пилотом молодежной программы и проходит весь этот путь, как и я сделал ранее с этой командой. Думаю, что для «Мерседеса» это отличная возможность продолжить строить будущее.

Тем не менее, как я уже говорил, я буду рад любому напарнику по команде, кто бы им ни стал. Мне кажется, что у меня и сейчас отличный напарник. Так что я буду рад любому», – рассказал Расселл.

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1 комментарий
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Передержал минимум на лишний год Вольфф Рассела в Уильямс ....
Сейчас бы большего достиг.
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