Джордж Расселл об Антонелли: «Я считаю Кими фантастическим гонщиком. Но буду рад любому напарнику по команде»
Расселл высказался о перспективе выступлений с Антонелли.
Пилот «Мерседеса» в следующем сезоне получит нового напарника по команде – считается, что Льюиса Хэмилтона, который уходит в «Феррари», сменит Андреа Кими Антонелли.
По словам Расселла, он будет не против выступать за одну команду с перспективным юниором.
«Я считаю, что Кими фантастический гонщик. Понятно, что в этом году он еще выступает в «Формуле-2», но в будущем он без сомнения станет пилотом «Формулы-1». Он также является пилотом молодежной программы и проходит весь этот путь, как и я сделал ранее с этой командой. Думаю, что для «Мерседеса» это отличная возможность продолжить строить будущее.
Тем не менее, как я уже говорил, я буду рад любому напарнику по команде, кто бы им ни стал. Мне кажется, что у меня и сейчас отличный напарник. Так что я буду рад любому», – рассказал Расселл.
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Сейчас бы большего достиг.