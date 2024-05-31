Ландо Норрис: «Я никогда не хотел, чтобы отец платил за мое попадание в «Формулу-1»

Норрис рад попаданию в «Ф-1» благодаря таланту, а не деньгам.

Пилот «Макларена» признал, что ему было бы не слишком приятно пробиться в «Формулу-1» за счет финансовой поддержки отца-миллионера.

По словам , он чувствует гордость от того, что сумел попасть в молодежную программу « » и в итоге стал основным пилотом команды.

«Я никогда не хотел, чтобы отец платил за мое попадание в «Формулу-1». Это просто было целью. Он мог бы поддерживать меня до «Формулы-1», или до «Формулы-2», чтобы я мог добраться до этой точки, чтобы я получил эту возможность и так далее.

Но лично я, по ощущениям, не хотел бы попасть в «Формулу-1», заплатив за это. Это вопрос менталитета, настроя. Чтобы не думать о том, что я попал в «Ф-1» не потому, что этого заслуживаю, а потому что заплатил за это. Я к этому никогда не стремился.

Я чувствую повод для гордости, когда говорю, что попал в «Формулу-1» потому, что меня привела команда «Макларен», что я прошел через молодежную программу «Макларена». Они пригласили меня к себе, я стал лучше, а потом стал официальным основным пилотом. Об этом мне говорить гораздо приятнее, чем если бы все сложилось иначе», – рассказал Норрис.

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