Экс гонщик «Ф-1» Альберс: «Леклер мог выиграть Гран-при Монако в «Макларене» или «Ред Булл»

Теги Гран-при Монако Феррари Макларен Ред Булл Кристиан Альберс Формула-1 Макс Ферстаппен Шарль Леклер Ландо Норрис Авто

Альберс оценил превосходство Леклера над конкурентами на домашней трассе.

Нидерландский эксперт и бывший гонщик «Формулы-1» Кристиан Альберс полагает, что пилот «Феррари» Шарль Леклер выступил на Гран-при Монако на другом уровне в сравнении с соперниками.

«Все по-честному, он был таким быстрым. Просто превосходно ехал весь уик-энд.

Кроме того, я твердо убежден, что, будь он в другой машине, скажем, в «Макларене» или «Ред Булл», то тоже мог выиграть.

Хотя Ферстаппен и Норрис также живут здесь, и каждый пилот знает каждый миллиметр трассы, похоже, он обладает чем-то особенным. Весьма заслуженная победа», – сказал Альберс в «формульном» подкасте De Telegraaf.

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1 комментарий
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Альберс решил сломать шаблон юзерам, которые постоянно вылезают с этим вот "нидерландский эксперт, ну вы поняли, нидерландский".
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