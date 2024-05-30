Экс гонщик «Ф-1» Альберс: «Леклер мог выиграть Гран-при Монако в «Макларене» или «Ред Булл»
Альберс оценил превосходство Леклера над конкурентами на домашней трассе.
Нидерландский эксперт и бывший гонщик «Формулы-1» Кристиан Альберс полагает, что пилот «Феррари» Шарль Леклер выступил на Гран-при Монако на другом уровне в сравнении с соперниками.
«Все по-честному, он был таким быстрым. Просто превосходно ехал весь уик-энд.
Кроме того, я твердо убежден, что, будь он в другой машине, скажем, в «Макларене» или «Ред Булл», то тоже мог выиграть.
Хотя Ферстаппен и Норрис также живут здесь, и каждый пилот знает каждый миллиметр трассы, похоже, он обладает чем-то особенным. Весьма заслуженная победа», – сказал Альберс в «формульном» подкасте De Telegraaf.
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