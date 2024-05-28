Юки Цунода: «РБ» заслужила очки в Монако, мы невероятно стабильно выступаем каждую гонку»

Цунода прокомментировал очередной успех в составе «РБ».

После восьмого места на пилот «РБ» Юки Цунода рассказал, как оценивает свою гонку.

«Здорово, что мы вновь заработали очки. Я считаю, мы заслужили эти очки.

В каком-то смысле дело было в балансе между мной и моей стратегией. Конечно, сам я хотел атаковать, однако мы не хотели это делать из-за стратегии.

Можно сказать, я старался быть максимально спокойным. Я получил удовольствие от последних нескольких кругов, и это мои первые очки в Монако – безусловно, я доволен.

Важно, что мы продолжаем зарабатывать очки. Кроме того, благодаря команде я уже в первой практике обрел уверенность и набрал хороший темп. Разумеется, такие вещи способствуют тому, чтобы я бы уверенным в себе и сосредоточенным на работе. Мы невероятно стабильно выступаем каждую гонку, и это все, чего мы хотим. Надо просто продолжать стараться», – отметил Цунода.

Юки Цунода о своем будущем: «На данный момент я всем доволен в команде «РБ» – сейчас мы, вероятно, сильнейшая команда в средней группе»

Журналист BBC Бенсон: «У Цуноды приличные шансы на место в «Уильямсе», «Хаасе» или «Альпин», нетрудно представить пару Лоусон-Риккардо в «РБ» в 2025-м»