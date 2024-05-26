Макс Ферстаппен о Гран-при Монако: «Но для нас сейчас главное – постараться заработать как можно больше очков, а потом двигаться дальше»

Теги Гран-при Монако Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен рассказал о целях на Гран-при Монако.

Пилот «Ред Булл», который начнет гонку с 6-й позиции, признал, что его основной целью, с учетом обстоятельств, будет стремление заработать как можно больше очков.

«Мы знаем, что гонка будет длинной. Обычно на этом Гран-при нужно действовать терпеливо. Может быть, события в гонке сложатся в твою пользу, а может и нет, но нужно быть готовыми ко всему.

Это всего одна гонка. Конечно, тебе всегда хочется выиграть Гран-при Монако. Но для нас сейчас главное – постараться заработать как можно больше очков в текущей ситуации, а потом двигаться дальше», – рассказал Ферстаппен.

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2 комментария
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В ф2 чел с 15 места выиграл. Так что с 6 тоже можно выиграть.
Но пусть лучше выиграет Шарль.
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Весело гонка началась.4 машины уже выбыли.Сайнсу не повезло.Ну а Перес добился чего хотел.Походу уже 5 машин выбыло.
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