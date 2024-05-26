Макс Ферстаппен о Гран-при Монако: «Но для нас сейчас главное – постараться заработать как можно больше очков, а потом двигаться дальше»

Ферстаппен рассказал о целях на Гран-при Монако.

Пилот « », который начнет гонку с 6-й позиции, признал, что его основной целью, с учетом обстоятельств, будет стремление заработать как можно больше очков.

«Мы знаем, что гонка будет длинной. Обычно на этом Гран-при нужно действовать терпеливо. Может быть, события в гонке сложатся в твою пользу, а может и нет, но нужно быть готовыми ко всему.

Это всего одна гонка. Конечно, тебе всегда хочется выиграть . Но для нас сейчас главное – постараться заработать как можно больше очков в текущей ситуации, а потом двигаться дальше», – рассказал .

В Монако 2 года ваяли супергараж-конструктор для спасения Гран-при. Но «Ф-1» вновь грозит заменой – хочет еще 💸