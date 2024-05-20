Фернандо Алонсо: «Мы осознаем, в какой ситуации находимся – команды из топ-3 смогли оторваться»

призвал « » активнее работать над улучшением болида.

По словам испанца, в данный момент «Астон Мартин» не может позволить себе регулярно бороться за хорошие очки, поскольку сильно уступает в скорости «Ред Булл», «Макларену» и «Феррари».

«Мы осознаем, в какой находимся ситуации. Мы видим, что команды из топ-3 в данный момент смогли оторваться и находятся слишком далеко.

Говоря о конкурентах, то даже в «РБ» добились прогресса. Сейчас, если вы не прибавляете по 0,2-0,3 секунды на круге на каждом Гран-при, то оказываетесь в промежуточном состоянии и не можете бороться [за существенные результаты]», – рассказал Алонсо.

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