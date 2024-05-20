Фернандо Алонсо: «Мы осознаем, в какой ситуации находимся – команды из топ-3 смогли оторваться»

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Алонсо призвал «Астон Мартин» активнее работать над улучшением болида.

По словам испанца, в данный момент «Астон Мартин» не может позволить себе регулярно бороться за хорошие очки, поскольку сильно уступает в скорости «Ред Булл», «Макларену» и «Феррари».

«Мы осознаем, в какой находимся ситуации. Мы видим, что команды из топ-3 в данный момент смогли оторваться и находятся слишком далеко.

Говоря о конкурентах, то даже в «РБ» добились прогресса. Сейчас, если вы не прибавляете по 0,2-0,3 секунды на круге на каждом Гран-при, то оказываетесь в промежуточном состоянии и не можете бороться [за существенные результаты]», – рассказал Алонсо.

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4 комментария
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Мини-басня "Алонсо и ведро".

Алонсо как-то самовоз под жопу дали.
Проходит год и вновь у них ведро.
Мораль: Алонсо нечего в команду брать
Иначе самовоз ведром вновь может стать.
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Фернандо, да чего говорить про топ-3 то? Мерседес даже который в упадке и то в другой лиге. А вся эта чепуха Хаас, Альпин, Торо Россо, Заубер, (короче все остальные команды пелетона) догнали Астон Мартин. Как это понимать? 💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩
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