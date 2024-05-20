Фернандо Алонсо: «Мы осознаем, в какой ситуации находимся – команды из топ-3 смогли оторваться»
Алонсо призвал «Астон Мартин» активнее работать над улучшением болида.
По словам испанца, в данный момент «Астон Мартин» не может позволить себе регулярно бороться за хорошие очки, поскольку сильно уступает в скорости «Ред Булл», «Макларену» и «Феррари».
«Мы осознаем, в какой находимся ситуации. Мы видим, что команды из топ-3 в данный момент смогли оторваться и находятся слишком далеко.
Говоря о конкурентах, то даже в «РБ» добились прогресса. Сейчас, если вы не прибавляете по 0,2-0,3 секунды на круге на каждом Гран-при, то оказываетесь в промежуточном состоянии и не можете бороться [за существенные результаты]», – рассказал Алонсо.
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Алонсо как-то самовоз под жопу дали.
Проходит год и вновь у них ведро.
Мораль: Алонсо нечего в команду брать
Иначе самовоз ведром вновь может стать.