Андреа Стелла: «Норрис стал мастером работы с шинами»

Теги Макларен Ред Булл Формула-1 Андреа Стелла Макс Ферстаппен Шарль Леклер Ландо Норрис Гран-при Эмилии-Романьи Оскар Пиастри Авто

В «Макларене» отметили безукоризненную работу Норриса с покрышками.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла рассказал о бережном отношении Ландо Норриса к резине, которое позволило пилоту давить на соперника из «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

Норрис финишировал вторым на Гран-при Эмилии-Романьи, проиграв Максу лишь 0,7 секунды.

«С покрышками было интересно – безусловно, не так просто, как мы ожидали.

Мы потеряли слишком много времени на первом отрезке. Деградация задних шин была слишком высокой, и мы думали, что придется скорее смотреть в зеркала, а не вперед.

После того, как мы изначально сохранили шины «хард», когда Леклер и Оскар [Пиастри] боролись между собой, думаю, это в итоге принесло плоды к концу заезда.

У Ландо состояние резины было наилучшим. Как и чистая скорость болида, работа с шинами – важный фактор. Должен сказать, Ландо стал в каком-то смысле мастером в этом плане», – заявил Стелла.

Менеджер ответил на вопрос, обогнал бы Норрис Ферстаппена, если бы дистанция гонки в Имоле была больше:

«63 круга – это уже много. Часто можно сказать: «Вот бы еще один круг». Кроме того, это Макс Ферстаппен. Уверен, ему удалось выжать максимум, несмотря на трудности.

Макс – молодец, наши два пилота – молодцы. Оскар расплатился за проблему, которая у нас возникла вчера, в противном случае он тоже оказался бы на подиуме. Мы воспринимаем это позитивно и смотрим в будущее с оптимизмом».

Норрис признан гонщиком дня по итогам Гран-при Эмилии-Романьи

Ландо Норрис: «Еще бы один или два круга – и я бы достал Ферстаппена»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Просто напомню, в начале прошлого сезона Макларен были предпоследней командой пелетона, сейчас они почти догнали РБ. Это какая-то фантастика.
+6
-1
+5
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий