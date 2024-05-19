Андреа Стелла: «Норрис стал мастером работы с шинами»

В «Макларене» отметили безукоризненную работу Норриса с покрышками.

Руководитель « » рассказал о бережном отношении к резине, которое позволило пилоту давить на соперника из « » .

Норрис финишировал вторым на Гран-при Эмилии-Романьи, проиграв Максу лишь 0,7 секунды.

«С покрышками было интересно – безусловно, не так просто, как мы ожидали.

Мы потеряли слишком много времени на первом отрезке. Деградация задних шин была слишком высокой, и мы думали, что придется скорее смотреть в зеркала, а не вперед.

После того, как мы изначально сохранили шины «хард», когда Леклер и Оскар [Пиастри] боролись между собой, думаю, это в итоге принесло плоды к концу заезда.

У Ландо состояние резины было наилучшим. Как и чистая скорость болида, работа с шинами – важный фактор. Должен сказать, Ландо стал в каком-то смысле мастером в этом плане», – заявил Стелла.

Менеджер ответил на вопрос, обогнал бы Норрис Ферстаппена, если бы дистанция гонки в Имоле была больше:

«63 круга – это уже много. Часто можно сказать: «Вот бы еще один круг». Кроме того, это Макс Ферстаппен. Уверен, ему удалось выжать максимум, несмотря на трудности.

Макс – молодец, наши два пилота – молодцы. Оскар расплатился за проблему, которая у нас возникла вчера, в противном случае он тоже оказался бы на подиуме. Мы воспринимаем это позитивно и смотрим в будущее с оптимизмом».

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