Гельмут Марко: «Ньюи останется в «Ф-1», уверен»

Марко убежден, что карьера Ньюи продолжится.

Советник « » высказался о будущем , который покинет команду в следующем году.

«Эдриан Ньюи – самый успешный конструктор в истории «Формулы-1». Когда прекращаешь работу с таким человеком, это всегда большая потеря. С другой стороны, мы сформировали техническую команду с очень молодыми людьми, там есть Бен Уотерхаус и зарекомендовавший себя Пьер Ваше. Поэтому я не думаю, что технические показатели упадут», – заявил Марко перед Гран-при Эмилии-Романьи.

Австриец также ответил на вопрос о том, перейдет ли Ньюи в другой коллектив или завершит карьеру:

«Он останется в «Формуле-1», я уверен».

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