Алекс Албон: «Я общался с несколькими командами перед продлением контракта с «Уильямсом»

Ряд команд был заинтересован в Албоне перед сделкой Алекса с «Уильямсом».

Пилот «Уильямса» сообщил, что общался с несколькими коллективами «Формулы-1» до того, как определился с будущим.

Накануне британская команда объявила о продлении контракта с Алексом на несколько лет.

«Не скажу, с какими командами я общался, но их было несколько.

Неизбежно все свелось к тому месту, которое, полагаю, подходит мне лучше всего, и это «Уильямс». Я все рассмотрел, у меня было много времени, чтобы сделать выбор.

Похоже, сейчас все выжидают, откладывают и откладывают. Что касается меня, надо было просто это сделать, подписать, сосредоточиться на том, чтобы создавать эту историю, сосредоточиться на будущем команды.

Почему «Уильямс»? Во-первых, это команда, где я уже провел время. Я ее знаю, я знаю людей, я верю в проект, я верю в Джеймса [Воулза, руководителя «Уильямса»] и совет директоров.

Потолок «Уильямса» выше, чем уровень, который мы показываем сейчас. Когда я думаю о том, чего команда должна достичь в ближайшие несколько лет, то понимаю, что это более высокий уровень, чем у наших нынешних соперников», – сказал Алекс перед Гран-при Эмилии-Романьи.

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