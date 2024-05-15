Джеймс Воулз о решении Албона продлить контракт: «Это говорит о большом кредите доверия в отношении «Уильямса»

Воулз рад подписанию нового контракта с «Уильямсом».

Руководитель британской команды отметил, что соглашение с гонщиком позволит «Уильямсу» чувствовать себя увереннее в работе и стремлении улучшить свое положение в пелотоне.

«Алекс обладает выдающимся талантом, по-настоящему предан делу, и вносит весомый технический вклад в работу команды. С его стороны [согласие продлить контракт на несколько лет] это говорит о большом кредите доверия в отношении « » и тому пути, по которому мы движемся в стремлении вернуться на прежний уровень конкурентоспособности.

Мы очень рады, что обеспечили Алексу и «Уильямсу» долгосрочное совместное будущее. С момента своего прихода в команду Алекс стабильно демонстрировал умение хорошо выступать и давать результат, находясь под давлением. И подписание с ним долгосрочного контракта – это очень важный кусок мозаики на пути улучшения положения команды в расстановке сил», – рассказал Воулз.

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