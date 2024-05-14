Макс Ферстаппен: «Предпочел бы побеждать с отрывом в 20 секунд, чем в плотной борьбе»
Ферстаппен признался, что не является фанатом плотной борьбы.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос, предпочел бы он побеждать в жестком сражении или с отрывом в 20 секунд.
«Как минимум в 20 секунд!
Я так часто находился в плотной борьбе в своей жизни. Мне больше нравится, когда мы можем довести машину до идеала и быть на 100 процентов уверены в победе с большим отрывом. Но, если откровенно, это не то, чего хотят фанаты.
Я здесь ради побед, я здесь ради того, чтобы создавать собственный успех», – ответил трехкратный чемпион Sky Sports.
Макс также заявил, что у него не осталось целей в чемпионате.
«Ну, в «Формуле-1» – уже нет. В «Ф-1» задача просто в том, чтобы оставаться там, где я нахожусь в данный момент, и, разумеется, постараться выиграть больше гонок, ведь я уже достиг всего, чего хотел достичь в этом спорте.
Я хочу проводить разные гонки вне «Ф-1» в какой-то момент и, безусловно, не останусь тут до 40 лет. Надо продолжать побеждать до 2028 года, так что посмотрим».
Нидерландец сообщил, что все еще испытывает эмоции после поражений:
«Конечно, меня раздражает, когда есть вещи, которых мы могли бы избежать. Думаю, раздражение – это хорошо. Это означает, что мне не все равно.
Когда тебе все равно, ты уже не выдаешь 100 процентов. Наверное, в этот момент начинаешь задаваться вопросом: «Хочу ли я этим заниматься?»
Мне нравится побеждать. Мне нравится находиться на вершине, нравится работать со всеми этими прекрасными людьми в команде. Постоянное стремление приблизиться к совершенству – думаю, вот что по-настоящему меня мотивирует».
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да только тот, у которого он есть!!!!!
;)))
Но я за то, чтобы машины в Ф1 стали примерно равны, тогда бы увидели доминацию именно Макса над всеми этими Норрисами, Леклерами, Хэмилтонами. Ведь, как сказал сам великий Алонсо, Макс на голову выше всех пилотов Ф1