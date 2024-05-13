«Формула-1» согласовала контракт на проведение Гран-при Чикаго (Fastest Pitstop)

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Гран-при Чикаго должен появиться в календаре «Ф-1» с 2026 года.

По информации Fastest Pitstop, контракт на проведение гонки уже был согласован.

Конфигурацию трассы еще предстоит утвердить, однако на данный момент точно известно, что этап будет ночным. В календаре чемпионата Гран-при Чикаго будет проводиться перед этапом в Канаде.

Ожидается, что официальное объявление о проведении Гран-при Чикаго и договоренности с «Формулой-1» последует в ближайшие недели.

Стефано Доменикали: «Говоря о реалистичных вариантах, заявок на новые Гран-при было 11. Но 24 гонки за сезон – это предел»

1 комментарий
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короче шаг за шагом перевозят ф1 полностью в США. скоро европейские этапы будут как матчи ФНЛ в Европе - типа вот привезли подачку аборигенам
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