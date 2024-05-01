Стефано Доменикали: «Говоря о реалистичных вариантах, заявок на новые Гран-при было 11. Но 24 гонки за сезон – это предел»

Теги трассы Стефано Доменикали Формула-1 Авто

Доменикали рассказал об интересе многих стран к проведению Гран-при «Ф-1».

По словам руководителя «Формулы-1», если говорить об общем количестве обращений из разных стран с идеей организации у себя этапа чемпионата, то таких запросов было 35.

При этом действительно серьезных заявок, в контексте которых можно говорить о возможном организации Гран-при в будущем, их было уже 11:

«Если говорить о реалистичных вариантах, то таких заявок было одиннадцать. Я серьезно, запросов поступает очень много. И тут уже от нас зависит задача сделать правильный выбор. При этом количество Гран-при в сезоне останется на отметке в 24 этапа. Ведь не стоит забывать, что еще несколько лет назад этапов было 17-18.

Мы уже сделали большой шаг вперед, добавив так много новых гонок за такое короткое время. Это было продиктовано требованиями рынка. Но 24 Гран-при за сезон – это предел».

В свете разговоров о возможном организации в будущем Гран-при Чикаго Доменикали заявил, что «Формула-1» точно не планирует увеличивать количество этапов в сезоне, которые будут проводиться на территории Северной и Южной Америки:

«Это было бы неправильно. Мы перешли от одной гонки в Остине к трем этапам [на территории США]…а еще есть гонки в Монреале, в Мехико, в Бразилии. Так что таких этапов в календаре уже достаточно. Честно говоря, я бы не ждал дальнейшего увеличения количества этапов в этом регионе».

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6 комментариев
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Американские владельцы в погоне за прибылью будут увеличивать количество этапов - в этом нет никакого сомнения.
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Не трогать Монцу и Спа. Все остальное можно безболезненно менять.
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Убирайте Монако.
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Этим дай волю, и 32 этапа сделают и на каждом по спринту, а если кому что не нравится никто не держит, и вообще 32 лучше чем 12 лол.
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Ответ MikhaL
Не трогать Монцу и Спа. Все остальное можно безболезненно менять.
Сильверстоун тоже
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