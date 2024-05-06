Кристиан Хорнер: «Когда Ферстаппен сбил столбик, это привело к довольно сильным повреждениям днища болида»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Майами Авто

Хорнер объяснил поражение Ферстаппена на Гран-при Майами.

По словам руководителя «Ред Булл», Макс довольно сильно повредил свою машину, когда сбил ограничительный столбик в 15-м повороте. Инцидент произошел на 20-м круге гонки.

«Макс сбил столбик примерно на 20-м круге, и на самом деле это привело к довольно сильным повреждениям днища болида. Нам нужно будет изучить данные и понять, насколько на самом деле был велик эффект от полученных повреждений.

Но в тот момент Макс был достаточно быстр, и до повреждения машины он отрывался от Оскара Пиастри и Ландо Норриса, ну а затем, очевидно, мы провели пит-стоп.

И да, машина безопасности появилась на трассе в самый подходящий для Ландо момент, по сути подарив ему «бесплатный» пит-стоп. Для нас же ситуация была не лучшей, поскольку шины на нашей машине оказались «старше» на 6-7 кругов. А с учетом повреждений машины второе место на самом деле можно считать очень неплохим результатом.

Из-за повреждений Макс терял по 0,25 секунды на каждом круге при прохождении первого поворота. Точно ли причина была в повреждениях? Ну, когда вы увидите фотографии днища болида и того, чего там не хватает, вы явно поймете, что конструкция задумывалась совсем не так», – рассказал Хорнер.

Что случилось на Гран-при Майами: Норрис захлопнул Ферстаппена и выиграл, «Ред Булл» растерял доминирование

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А, так вот в чем дело… скилл оказывается на месте, просто днище…повредилось
+5
0
+5
Максу не понравился столбик - он его сбил. Столбику не понравилось днище - он его повредил...
+4
0
+4
Кристиан отмазки лепит.Пытается выгородить супер,пупер ,мега пилота по прозвищу тапок.не выйдет, всё понятно уже, что тапок без самовоза ОБЫЧНЫЙ пилот.
+5
-1
+4
Да че за бред? Они днищем бывают наезжают на жёлтые бордюры размером в сантиметров 10, и ниче не ломается, а тут столбик... Да по темпу Переса даже понятно, что это трасса им не подходила
+3
0
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий