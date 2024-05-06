Кристиан Хорнер: «Когда Ферстаппен сбил столбик, это привело к довольно сильным повреждениям днища болида»

Хорнер объяснил поражение Ферстаппена на Гран-при Майами.

По словам руководителя «Ред Булл», Макс довольно сильно повредил свою машину, когда сбил ограничительный столбик в 15-м повороте. Инцидент произошел на 20-м круге гонки.

« сбил столбик примерно на 20-м круге, и на самом деле это привело к довольно сильным повреждениям днища болида. Нам нужно будет изучить данные и понять, насколько на самом деле был велик эффект от полученных повреждений.

Но в тот момент Макс был достаточно быстр, и до повреждения машины он отрывался от Оскара Пиастри и Ландо Норриса, ну а затем, очевидно, мы провели пит-стоп.

И да, машина безопасности появилась на трассе в самый подходящий для Ландо момент, по сути подарив ему «бесплатный» пит-стоп. Для нас же ситуация была не лучшей, поскольку шины на нашей машине оказались «старше» на 6-7 кругов. А с учетом повреждений машины второе место на самом деле можно считать очень неплохим результатом.

Из-за повреждений Макс терял по 0,25 секунды на каждом круге при прохождении первого поворота. Точно ли причина была в повреждениях? Ну, когда вы увидите фотографии днища болида и того, чего там не хватает, вы явно поймете, что конструкция задумывалась совсем не так», – рассказал .

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