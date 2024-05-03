«Уильямс» ведет переговоры о возвращении Ньюи (RN365)

Теги Феррари Эдриан Ньюи Ред Булл Уильямс Формула-1 Джеймс Воулз Авто

Ньюи может вернуться в «Уильямс».

Легендарный инженер, который принял решение покинуть «Ред Булл» и сможет сделать это в 2025 году, ранее уже работал в «Уильямсе».

Считалось, что основным претендентом на Ньюи является «Феррари», однако некоторые источники в паддоке считает, что Эдриан все-таки не решится на переезд в Италию, особенно учитывая возраст.

По информации RacingNews365, одним из претендентов на Ньюи является «Уильямс» – руководитель команды Джеймс Воулз уже провел переговоры с Ньюи в попытках склонить его к возвращению в организацию, вместе с которой он выиграл первый для себя титул из 25 – если считать победы в личном зачете и Кубке конструкторов.

Как сообщается, Воулз получил согласие от владельцев команды на то, чтобы вложить значительные средства в переход Ньюи и строительство новой команды вокруг его фигуры.

Отмечается и то, что Воулз понимает, что шансы «Уильямса» переманить Ньюи не слишком велики, учитывая то, что процесс перестройки команды только начался и большая часть инфраструктуры и рабочих процессом считаются сильно устаревшими на фоне конкурентов, не говоря уже о ведущих командах «Формулы-1».

Лучший инженер «Формулы-1» уходит из «Ред Булл». Что об этом известно?

8 комментариев
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Было бы красиво конечно для истории, но кажется на это очень мало шансов.
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Ого. Неожиданно и слишком красиво было бы
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Феррари вбухало слишком много в Льюиса. вот если бы Ньюи предложили по 100 млн в год тогда да.
а так пускай идёт в Астон и конструктором гиперкаров может там на пенсии остаться после ф1. И будет не частичкой истории Феррари, а основой нового Астона.
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А толку там от Ньюи? Если у них нет ни средств, ни технической базы для постройки конкурентного шасси. Так что это только слухи.
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Пиар ради пиара.
Я готов просватать дочь за Илона Маска и уже веду переговоры
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Бюджеты и возможности Вильямса в сравнении с Феррари несопоставимы, расслабьтесь.
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ну это уж совсем сказочно!
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В свое время Ньюи ушел из Уилльямся из-за того, Фрэнк и Патрик отказались дать ему долю в команде. Может, новые владельцы решили вернуться к этому разговору?
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