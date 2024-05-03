«Уильямс» ведет переговоры о возвращении Ньюи (RN365)

Ньюи может вернуться в «Уильямс».

Легендарный инженер, который принял решение покинуть «Ред Булл» и сможет сделать это в 2025 году, ранее уже работал в « ».

Считалось, что основным претендентом на Ньюи является « », однако некоторые источники в паддоке считает, что все-таки не решится на переезд в Италию, особенно учитывая возраст.

По информации RacingNews365, одним из претендентов на Ньюи является «Уильямс» – руководитель команды Джеймс Воулз уже провел переговоры с Ньюи в попытках склонить его к возвращению в организацию, вместе с которой он выиграл первый для себя титул из 25 – если считать победы в личном зачете и Кубке конструкторов.

Как сообщается, Воулз получил согласие от владельцев команды на то, чтобы вложить значительные средства в переход Ньюи и строительство новой команды вокруг его фигуры.

Отмечается и то, что Воулз понимает, что шансы «Уильямса» переманить Ньюи не слишком велики, учитывая то, что процесс перестройки команды только начался и большая часть инфраструктуры и рабочих процессом считаются сильно устаревшими на фоне конкурентов, не говоря уже о ведущих командах «Формулы-1».

Лучший инженер «Формулы-1» уходит из «Ред Булл». Что об этом известно?