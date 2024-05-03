«Уильямс» ведет переговоры о возвращении Ньюи (RN365)
Ньюи может вернуться в «Уильямс».
Легендарный инженер, который принял решение покинуть «Ред Булл» и сможет сделать это в 2025 году, ранее уже работал в «Уильямсе».
Считалось, что основным претендентом на Ньюи является «Феррари», однако некоторые источники в паддоке считает, что Эдриан все-таки не решится на переезд в Италию, особенно учитывая возраст.
По информации RacingNews365, одним из претендентов на Ньюи является «Уильямс» – руководитель команды Джеймс Воулз уже провел переговоры с Ньюи в попытках склонить его к возвращению в организацию, вместе с которой он выиграл первый для себя титул из 25 – если считать победы в личном зачете и Кубке конструкторов.
Как сообщается, Воулз получил согласие от владельцев команды на то, чтобы вложить значительные средства в переход Ньюи и строительство новой команды вокруг его фигуры.
Отмечается и то, что Воулз понимает, что шансы «Уильямса» переманить Ньюи не слишком велики, учитывая то, что процесс перестройки команды только начался и большая часть инфраструктуры и рабочих процессом считаются сильно устаревшими на фоне конкурентов, не говоря уже о ведущих командах «Формулы-1».
Лучший инженер «Формулы-1» уходит из «Ред Булл». Что об этом известно?
а так пускай идёт в Астон и конструктором гиперкаров может там на пенсии остаться после ф1. И будет не частичкой истории Феррари, а основой нового Астона.
Я готов просватать дочь за Илона Маска и уже веду переговоры