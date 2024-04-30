Том Коронель: «Ферстаппен будет в «Мерседесе» в 2026-м – с трудом могу представить что-то другое»

Коронель уверен в досрочном разрыве Ферстаппена с «Ред Булл».

Нидерландский эксперт и гонщик поделился мнением о потенциальном переходе из « » в «Мерседес». По мнению Коронеля, трехкратный чемпион «Формулы-1» покинет Милтон-Кейнс если не в 2025 году, то в 2026-м.

«Ходят слухи об серьезном отставании [«Ред Булл»] по силовой установке, и Ферстаппен просто слишком боится оказаться не в том месте в 2026, 2027 и 2028 годах.

[В «Мерседесе»] он стал бы амбассадором [автоконцерна], что несколько отличается от роли амбассадора производителя напитков. Кроме этого, надо подумать о будущем. Все сходится.

Он возьмет ближайшие два титула, а в 2026-м сядет в эту серебряную штуку. С трудом могу представить что-то другое.

Я вижу, что фактор задора ушел, Макс просто делает свое дело. Он уже не получает удовольствия в «Ред Булл», что видно по всему – на этот фактор я обращаю основное внимание», – заявил аналитик.

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