Серхио Перес об Алонсо: «Гонщики могут физически выступать сколько хотят, дело в мотивации»

Теги Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Астон Мартин Авто

Перес высказался о самом опытном пилоте в истории «Формулы-1».

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес поделился мыслями по поводу продления контракта между 42-летним Фернандо Алонсо – рекордсменом «Ф-1» по Гран-при и сезонам – и «Астон Мартин».

«Я испытываю громадное уважение к Фернандо. Не потому, что он может пилотировать до 45 или 50 лет. Вопрос в уровне мотивации, который он проявляет к этому спорту спустя столько лет.

Я считаю, что гонщики могут выступать сколько хотят – нет физического ограничения. Думаю, скорее дело в мотивации.

Сейчас так много гонок, и «Формула-1» действительно лишает тебя многого в жизни. Ты отдаешь спорту все, и я очень уважаю Фернандо за то, что он делает это так долго», – отметил Серхио.

Теперь Алонсо будет гонять в «Ф-1» до 45 лет (а думает вообще о 50!) Это еще 190 Гран-при?

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