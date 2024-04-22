Марио Андретти об отказе «Ф-1» в заявке 11-й команды: «Для меня это было оскорблением»

Марио Андретти высказался об отказе новой команде со стороны «Ф-1».

Заявка Майкла Андретти, выигравшая тендер , была отклонена руководством «Формулы-1» и командами. Таким образом, «Андретти» отказали в праве прийти в чемпионат в 2025 или 2026 году.

При этом в «Ф-1» отметили, что готовы вернуться к обсуждению этого вопроса в будущем:

«На самом деле, для меня это было оскорблением. Честно говоря, не думаю, что мы заслужили подобного отношения.

Мы готовы обеспечить серьезные инвестиции в гоночную серию, и казалось бы, что в «Формуле-1» будут этому рады. Даже ценность чемпионата с 11-ю командами вместо 10-ти будет выше. Так что я даже не знаю, что тут можно сказать. Расскажите нам, что мы делаем не так?»

Также Марио Андретти возмутило то, что в своем заявлении « » отказала «Андретти», но при этом выразила готовность к приходу в чемпионат концерна «ГМ» [General Motors]. Как и готовность других команд работать с «ГМ» как с производителем двигателей:

«Да, это было еще одно оскорбительное заявление. Ведь именно мы заключили эту сделку, сделали это возможным. Да и в «ГМ» раз за разом говорят одно и то же: «Мы работаем либо с «Андретти», либо ни с кем». И все равно в «Формуле-1» пытаются их переманить. Если честно, я вообще не понимаю, что там происходит. Но если они хотят крови – что ж, пусть будет так, я тоже готов.

При этом мы пока провели всего одну встречу с ними. И это проблема. Потому что этого недостаточно. И мы с радостью готовы провести следующую встречу с «Ф-1». Давайте просто сядем и поговорим. Я не оставляю надежды. Потому что мы показываем, что готовы действовать, а не просто разговаривать. Это видно на примере подготовки будущей команды, у которой уже есть база в Сильверстоуне. Тем самым мы пытаемся сказать, что сделаем все, что потребуется. Если у вас есть идеи, как это решить – скажите нам», – рассказал Андретти.

Американцы в бешенстве от проката их команды мимо «Ф-1». Но она же провалила заявку!