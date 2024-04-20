Серхио Перес: «В гонке есть все шансы»

Теги Гран-при Китая Ред Булл Уильямс Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Перес полагает, что способен побороться за победу в Шанхае.

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес завершил квалификацию к Гран-при Китая вторым, уступив напарнику Максу Ферстаппену.

«Было очень напряженно. Меня чуть не выбили в первом сегменте: у меня был трафик, «Уильямс», пришлось бросить круг, выезжать обратно на горячих использованных шинах, и я едва прошел с 15-го места. Очень сумбурное начало квалификации.

Во втором сегменте все было понятнее, я понял баланс, мы добивались прогресса по ходу сессии.

К сожалению, его не хватило, чтоб достать Макса, однако в целом это грандиозный результат для команды, ведь состояние трассы сильно менялось. Мы также меняли машину, чтобы приспосабливаться к условиям – надеюсь, завтра усилия окупятся.

Завтра есть все шансы. Мы будем сражаться и, безусловно, мы нашли сильный ритм. Сегодня мы показали, что темп на длинных отрезках достаточно хороший, так что с нетерпением жду завтра», – заявил мексиканец.

Гран-при Китая-2024. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Перес – 2-й, Алонсо – 3-й

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3 комментария
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На второе место конечно же есть все шансы
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После схода Макса рб полетел, подкрутили где надо, сразу полсекунды стало, думаю у них еще запас небольшой есть.
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