Серхио Перес: «В гонке есть все шансы»

Перес полагает, что способен побороться за победу в Шанхае.

Гонщик « » завершил квалификацию к Гран-при Китая вторым, уступив напарнику .

«Было очень напряженно. Меня чуть не выбили в первом сегменте: у меня был трафик, « », пришлось бросить круг, выезжать обратно на горячих использованных шинах, и я едва прошел с 15-го места. Очень сумбурное начало квалификации.

Во втором сегменте все было понятнее, я понял баланс, мы добивались прогресса по ходу сессии.

К сожалению, его не хватило, чтоб достать Макса, однако в целом это грандиозный результат для команды, ведь состояние трассы сильно менялось. Мы также меняли машину, чтобы приспосабливаться к условиям – надеюсь, завтра усилия окупятся.

Завтра есть все шансы. Мы будем сражаться и, безусловно, мы нашли сильный ритм. Сегодня мы показали, что темп на длинных отрезках достаточно хороший, так что с нетерпением жду завтра», – заявил мексиканец.

Гран-при Китая-2024. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Перес – 2-й, Алонсо – 3-й

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