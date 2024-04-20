Серхио Перес: «В гонке есть все шансы»
Перес полагает, что способен побороться за победу в Шанхае.
Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес завершил квалификацию к Гран-при Китая вторым, уступив напарнику Максу Ферстаппену.
«Было очень напряженно. Меня чуть не выбили в первом сегменте: у меня был трафик, «Уильямс», пришлось бросить круг, выезжать обратно на горячих использованных шинах, и я едва прошел с 15-го места. Очень сумбурное начало квалификации.
Во втором сегменте все было понятнее, я понял баланс, мы добивались прогресса по ходу сессии.
К сожалению, его не хватило, чтоб достать Макса, однако в целом это грандиозный результат для команды, ведь состояние трассы сильно менялось. Мы также меняли машину, чтобы приспосабливаться к условиям – надеюсь, завтра усилия окупятся.
Завтра есть все шансы. Мы будем сражаться и, безусловно, мы нашли сильный ритм. Сегодня мы показали, что темп на длинных отрезках достаточно хороший, так что с нетерпением жду завтра», – заявил мексиканец.
Гран-при Китая-2024. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Перес – 2-й, Алонсо – 3-й
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