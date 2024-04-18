Серхио Перес о Гран-при Китая: «Надеюсь, что с помощью полученных знаний сможем лучше справиться с проблемой грануляции покрышек»

Перес оценил перспективы «Ред Булл» на .

На трассе в Шанхае основная нагрузка ложится на передние шины – что больше подходит «Феррари». На Гран-при Австралии, в схожих условиях, данный фактор помог Карлосу Сайнсу одержать победу.

По мнению , с уже полученным опытом у « » на этот раз будет больше шансов справиться с проблемой повышенного износа шин.

«С асфальтом на трассе очень многое не ясно, с тех пор, как мы последний раз здесь гонялись, прошло пять лет или около того. Так что первая практика будет очень интересно, а дальше будет видно.

Также очевидно, что на этой трассе основной нагрузке подвергаются передние шины – что потенциально может принести нам проблемы.

Тем не менее, мы многому научились на этапе в Мельбурне [на трассе с похожими характеристиками], у нас появилось определенное понимание того, что именно мы там делали, так что мы сохраняем оптимистичный настрой.

И если мы окажемся в таких же условиях, то я надеюсь, что с помощью уже полученных знаний сможем лучше справиться с проблемой сильной грануляции покрышек», – рассказал Перес.

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