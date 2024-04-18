Ландо Норрис о желании Алонсо гоняться до 45 лет: «Вполне возможно, что мы никогда больше не увидим подобного в «Формуле-1»
Норрис высказался о желании Алонсо выступать до 45 лет.
Пилот «Макларена» признал, что не может ответить на вопрос, будет ли он сам хотеть продолжать выступать в «Формуле-1» после 40 лет.
«Думаю, такой подход требует большой самоотдачи – и вряд ли кто-то считает, что Фернандо не достает самоотдачи. Мне кажется, он демонстрирует это во всех аспектах жизни – и на трассе, и вне ее, и в других вещах. Так что на самом деле все зависит от того, чем вы хотите заниматься, а так все люди разные.
Мы довольно редко видим, как кто-то настолько долгое время профессионально занимается спортом – Фернандо, вероятно, является одним из самых возрастных спортсменов во всех видах спорта в мире. И то, что ему при этом удается выступать на таком уровне – вполне возможно, что мы никогда больше не увидим подобного в «Формуле-1». А если и увидите, то такие случаи будут чрезвычайно редки.
И Фернандо заслуживает исключительно уважения. Лично я понятия не имею, захочу ли продолжать гоняться через 20 лет, и смогу ли я выступать достаточно сильно для этого», – рассказал Норрис.
Теперь Алонсо будет гонять в «Ф-1» до 45 лет (а думает вообще о 50!) Это еще 190 Гран-при?
Но твое упрямое стремление довести всех (включая поклонников Алонсо) до кипения достойно уважения! такие люди рождаются раз в миллион лет. Они не выгорают, они способны от новости к новости пронести страсть к написанию триггеров и получать от этого какое-то странное, даже извращенное, удовольствие. Восхищаюсь твоим упорством и самоотдачей. Вот уж действительно, ты "великий алонсо", жаль только неповторимый оригинал славен упорством в гонках, а ты пердением в лужу. Уже никому не смешно и все привыкли, но ты продолжаешь.
Да у нас Льюис Хэмильтон на подходе следом за Алонсо. Есть большая вероятность, что он тоже будет гоняться до 45. В этом году ему 40 исполняется если что, а Алонсо 43. Разница не большая. Они оба в погоне за победами и чемпионством.