Ландо Норрис о желании Алонсо гоняться до 45 лет: «Вполне возможно, что мы никогда больше не увидим подобного в «Формуле-1»

Теги Макларен Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Ландо Норрис Авто

Норрис высказался о желании Алонсо выступать до 45 лет.

Пилот «Макларена» признал, что не может ответить на вопрос, будет ли он сам хотеть продолжать выступать в «Формуле-1» после 40 лет.

«Думаю, такой подход требует большой самоотдачи – и вряд ли кто-то считает, что Фернандо не достает самоотдачи. Мне кажется, он демонстрирует это во всех аспектах жизни – и на трассе, и вне ее, и в других вещах. Так что на самом деле все зависит от того, чем вы хотите заниматься, а так все люди разные.

Мы довольно редко видим, как кто-то настолько долгое время профессионально занимается спортом – Фернандо, вероятно, является одним из самых возрастных спортсменов во всех видах спорта в мире. И то, что ему при этом удается выступать на таком уровне – вполне возможно, что мы никогда больше не увидим подобного в «Формуле-1». А если и увидите, то такие случаи будут чрезвычайно редки.

И Фернандо заслуживает исключительно уважения. Лично я понятия не имею, захочу ли продолжать гоняться через 20 лет, и смогу ли я выступать достаточно сильно для этого», – рассказал Норрис.

Теперь Алонсо будет гонять в «Ф-1» до 45 лет (а думает вообще о 50!) Это еще 190 Гран-при?

9 комментариев
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Ну, может и не на таком уровне, может и совсем уже не на уровне, но Лэнс Стролл, возможно, будет гоняться и дольше.
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Ответ Великий Алонсо
Вы в принципе больше ничего подобного не увидите. Алонсо - единственный и неповторимый. Такие как Фернандо Алонсо рождаются раз в миллион лет. Мало того, что он умнеший спортсмен в истории, самый быстрый гонщик в истории, так он ещё и не стареет. Он в 42 года быстрее чем в 25, кто ещё может похвастаться подобным? Никто.
Мы все грешны, мы все иногда поддаемся искушению потроллить кого-то (например фанатов Хэма), но...
Но твое упрямое стремление довести всех (включая поклонников Алонсо) до кипения достойно уважения! такие люди рождаются раз в миллион лет. Они не выгорают, они способны от новости к новости пронести страсть к написанию триггеров и получать от этого какое-то странное, даже извращенное, удовольствие. Восхищаюсь твоим упорством и самоотдачей. Вот уж действительно, ты "великий алонсо", жаль только неповторимый оригинал славен упорством в гонках, а ты пердением в лужу. Уже никому не смешно и все привыкли, но ты продолжаешь.
+8
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+6
Ответ Дмитрий Дудников
Ну, может и не на таком уровне, может и совсем уже не на уровне, но Лэнс Стролл, возможно, будет гоняться и дольше.
а ты хорош! )
+3
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+3
Ответ ASphotographer
а ты хорош! )
Спасибо)
+2
0
+2
Ответ timx
Уверен, в болидах Ф1 2000-2008 годов Алонсо 40- лет не был бы конкурентен в соотношении молодых пилотов! Нынешние болиды значительно легки в управлении относительно всех болидов предыдущих годов.. Так что пилот 50 лет выигравший гонку в Ф1 это тоже не предел
перегрузки ведь тоже большие, но в гонке времена сейчас почти такие же как в 2008 когда они пустые ездили с дозаправкой. Более развитая аэродинамика всетки
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Во пилоты несут иногда.
Да у нас Льюис Хэмильтон на подходе следом за Алонсо. Есть большая вероятность, что он тоже будет гоняться до 45. В этом году ему 40 исполняется если что, а Алонсо 43. Разница не большая. Они оба в погоне за победами и чемпионством.
+1
0
+1
Ответ Великий Алонсо
Вы в принципе больше ничего подобного не увидите. Алонсо - единственный и неповторимый. Такие как Фернандо Алонсо рождаются раз в миллион лет. Мало того, что он умнеший спортсмен в истории, самый быстрый гонщик в истории, так он ещё и не стареет. Он в 42 года быстрее чем в 25, кто ещё может похвастаться подобным? Никто.
Да почти каждый мужик на самом делет
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