Ландо Норрис о желании Алонсо гоняться до 45 лет: «Вполне возможно, что мы никогда больше не увидим подобного в «Формуле-1»

Норрис высказался о желании Алонсо выступать до 45 лет.

Пилот « » признал, что не может ответить на вопрос, будет ли он сам хотеть продолжать выступать в «Формуле-1» после 40 лет.

«Думаю, такой подход требует большой самоотдачи – и вряд ли кто-то считает, что Фернандо не достает самоотдачи. Мне кажется, он демонстрирует это во всех аспектах жизни – и на трассе, и вне ее, и в других вещах. Так что на самом деле все зависит от того, чем вы хотите заниматься, а так все люди разные.

Мы довольно редко видим, как кто-то настолько долгое время профессионально занимается спортом – Фернандо, вероятно, является одним из самых возрастных спортсменов во всех видах спорта в мире. И то, что ему при этом удается выступать на таком уровне – вполне возможно, что мы никогда больше не увидим подобного в «Формуле-1». А если и увидите, то такие случаи будут чрезвычайно редки.

И Фернандо заслуживает исключительно уважения. Лично я понятия не имею, захочу ли продолжать гоняться через 20 лет, и смогу ли я выступать достаточно сильно для этого», – рассказал .

Теперь Алонсо будет гонять в «Ф-1» до 45 лет (а думает вообще о 50!) Это еще 190 Гран-при?