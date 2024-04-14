Льюис Хэмилтон: «Было бы просто потрясающе провести соревнования в «Ф-1» и MotoGP в рамках одного гоночного уик-энда»

Хэмилтон высказался о покупке MotoGP владельцами «Формулы-1».

Пилот « » считает, что в «Либерти» смогут добиться успеха в развитии MotoGP, учитывая работу, проделанную в «Ф-1». И Льюис отметил, что ему было бы интересно увидеть одновременное проведение гоночных уик-эндом в «Формуле-1» и MotoGP на одном автодроме.

«Я не слишком об этом задумывался, хотя, разумеется, видел заголовки и читал про сделку. Я считаю, что в «Либерти» проделали потрясающую работу с «Формулой-1» – очевидно, что стоимость серии [в сравнении с 2017 годом] значительно выросла. Так что я думаю, что они все правильно сделают и с MotoGP.

И это действительно здорово, ведь я люблю MotoGP. Было бы просто потрясающе провести соревнования в «Ф-1» и MotoGP в рамках одного гоночного уик-энда. Может быть, за уик-энд я бы смог провести гонку и в «Ф-1», и в MotoGP [смеется]. Это было бы действительно круто. Хотя понятно, что на самом деле такое просто невозможно», – рассказал .

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