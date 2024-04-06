Нико Хюлькенберг: «Еще бы 0,1 секунды – и была бы небольшая сенсация»

Хюлькенберг остался доволен выступлением в квалификации на «Сузуке».

Пилот « » подвел итоги квалификационной сессии перед , в которой занял 12-е место и почти сумел пройти в третий сегмент.

Также Нико поделился мнением о перспективах команды в завтрашней гонке.

«Да, ощущения очень хорошие. Еще бы 0,1 секунды – и была бы небольшая сенсация. Потому что до этого момента нам очень трудно давался этот уик-энд – впрочем, этого мы и ожидали. Потому что с учетом характеристик этой трассы и характеристик нашей машины можно сказать, что они не очень хорошо друг другу подходят.

На брифинге перед квалификацией все выглядело печально и инженеры прогнозировали нам вылет обоими машинами по итогам первого сегмента. И я рад, что мы смогли доказать, что они были неправы.

Гонка будет тяжелой. « » – это трасса, «пожирающая» шины, и просто нам не будет. Но я думаю, что мы неплохо подготовились к борьбе с нашими соперниками из середины пелотона: «Заубером», «Уильямсом», да и «Альпин», как кажется, здесь тоже будет в борьбе.

Тем не менее, обгонять на этой трассе очень сложно, даже с DRS. Это вообще одна из самых сложных для обгонов трасса в сезоне. Посмотрим, что случится. Но я думаю, что очень многое будет зависеть от работы с шинами – кому удастся максимально снизить износ. Это будет ключевым фактором», – рассказал .

Квала «Ф-1» в Японии: «Ред Булл» уничтожил соперников, «Макларен» рядом, а «Феррари» ставит на гонку