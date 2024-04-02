Дэймон Хилл: «Феррари» нужно победить Ферстаппена в прямой борьбе. Гран-при Японии – хорошая проверка»

Теги Дэймон Хилл Гран-при Японии Гран-при Австралии Феррари Ред Булл Карлос Сайнс Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Хилл уверен, что гонка в Сузуке станет тестом для «Феррари».

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл проанализировал ситуацию в чемпионате после схода пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и победного для пилота «Феррари» Карлоса Сайнса этапа в Австралии.

По мнению эксперта, на Гран-при Японии Скудерии предстоит доказать свою мощь в битве с «Ред Булл».

«Я считаю, Сузука станет хорошей проверкой для соперников «Ред Булл». Это проверка аэродинамической эффективности, износа шин, эффективности самого болида.

Но «Феррари» быстра на прямых, а в Сузуке прямых и высокоскоростных участков много. Очень надеюсь, что «Феррари» сможет побороться с «Ред Булл» в настоящей гонке.

Думаю, в квалификации Макс завоюет поул с примерно тем же отрывом в две, может, три десятые, что-то такое. Вопрос в том, хорошо ли «Феррари» справляется с износом покрышек. Буду наблюдать за практиками, чтобы получить некое представление.

Однако должен сказать, что вопрос остается: выиграла ли команда в Мельбурне лишь благодаря поломке на болиде Макса? Мы никогда не узнаем ответ, так что [«Феррари»] нужно победить Макса в прямой борьбе. Я считаю, команда близка к этому.

Возможно, я выдаю желаемое за действительное. Дело не в том, что я против любых побед Макса – я просто хочу увидеть какую-то борьбу, интригу в чемпионате.

Если [у «Феррари»] получится, это окажется настоящим потрясением для «Формулы-1», ведь станет понятно, что с «Ред Булл» можно что-то сделать», – сказал Хилл в подкасте F1 Nation.

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6 комментариев
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Хотел бы ошибиться, но 15-20сек без СК..
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скорее ситуация будет как на первых двух этапах. надо ждать имолы - там всё станет ясно
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Смешно, так раздухарились, так много смысла придали Австралии, сами себя убеждают походу, а вдруг ньюивозка проиграла бы если бы не сошла.
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Макс по прежнему быстрее всех в квалификации и гоночном темпе. Интриги до 26 года не предвидится пока в РБ за рулём второй машины Перес
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Ответ buFFon
Хотел бы ошибиться, но 15-20сек без СК..
Это ооочень оптимистично
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